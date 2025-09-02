Évente 27 ezer tonnával csökkenhet a szén-dioxid kibocsátás egy új projekt által Szegeden

Kilenc termálkútból a vízzel együtt kitermelt metán hasznosítására indult projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében Szegeden – tájékoztatta a beruházó Geo Hőterm Kft. kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a beruházás célja a Szegeden működő, távhőt biztosító termálkutakból a vízzel kitermelt metángáz energetikai célú hasznosítása, gázkazánban történő elégetése. A projekt során gázszeparátor berendezéseket telepítenek a szegedi távfűtési rendszer mind a kilenc geotermikus termelő kútjához, a kinyert, tisztított metángáz korszerű, folyamat vezérelt égőfejekkel ellátott gázkazánokban hasznosítják.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a projekt további hőenergiát biztosít a geotermikus alapú távfűtési rendszer számára azzal, hogy az elégetett gázból származó hővel növeli a betáplált fűtővíz hőmérsékletét.

Az előzetes kalkulációk alapján a projekt évente mintegy 1,8 millió köbméter földgázt vált ki 54 000 gigajoule (GJ) megújuló energiaforrással, évente 27 534 tonnányi szén-dioxidnak megfelelő mennyiségű üvegházhatású gázzal mérsékelve Szeged levegőjének terhelését.

A közlemény szerint a projekt elszámolható összköltsége 2 milliárd forint, melyből a svájci hozzájárulás összege mintegy 776 millió forint, a nemzeti társfinanszírozás 137 millió forint, a fennmaradó rész önerő.

