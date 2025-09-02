Beismerte bűnösségét az Árpád hídi halálos gázolás elkövetője, de ragaszkodik a tárgyalás megtartásához

A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott az úgynevezett Árpád hídi gázolás miatt indult büntetőügyben, amelyben az elsőrendű terheltet halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, a másodrendűt pedig közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja az ügyészség – közölte a Fővárosi Törvényszék kedden az MTI-vel.

A közlemény alapján a terheltek között 2023. július 1-jén hajnalban egy „spontán közúti gyorsulási verseny” alakult ki, amely során mindkét vádlott a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett az Árpád hídon.

Az elsőrendű terhelt a haladási irány korrigálása közben elvesztette az uralmát az autója felett, majd a szalag- és csőkorlátot átszakítva felhajtott a kerékpárútra, ahol nekiütközött egy kerékpárosnak, aki a baleset következtében, a kórházba szállítását követően életét vesztette.

A másodrendű vádlott kocsijával nagy sebességgel nekiütközött az elsőrendű tetejére borult, az úttesten még lassan pörgő autójának. Mindkét sofőr súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett – tették hozzá.

A közlemény szerint a keddi előkészítő ülésen mindkét vádlott beismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, azonban a tárgyaláshoz való jogáról egyikük nem mondott le.

Az elsőrendű vádlott vitatta a vádirat azon megállapítását, hogy a gépjárművezetésre személyiségének pszichológiai jellemzői miatt nem alkalmas, a másodrendű vádlott pedig azt, hogy gyorsulási versenyen vett volna részt.

Emiatt a bíróság a bizonyítási indítványok elhangzását követően tárgyalásra utalta az ügyet. Az eljárás november 26-án a vádlottak, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik – áll a közleményben.

„Én nem versenyeztem!” – mondta a bíróságon a férfi, aki a vádirat szerint 150-nel hajtott

Az Index beszámolója szerint a keddi ülésen konkrétan az hangzott el, hogy a megengedett 70 kilométer per óra helyett

az ügyészség szerint az elsőrendű terhelt majdnem 170 kilométeres sebességgel haladt az úton a Mercedesével, míg a másodrendű terhelt 150-nel követte őt a BMW típusú autójával a baleset idején.

A vádhatóság azt is hozzátette: ha a Mercedes sofőrje nem lépi túl a megengedett sebességet, úgy a menetstabilizátor segítségével mindenképp az úton tudta volna tartani az autót, és el lehetett volna kerülni az ütközést.

A portál szerint a másodrendű vádlott, L. Márton ezen előzmények után mondta szó szerint azt a tárgyaláson: „Én nem versenyeztem!”

Ütközésben összeroncsolódott személygépkocsik az Árpád hídon 2023. július 1-jén, amikor egy személyautó elütött egy kerékpárost, majd összeütközött egy másik autóval. A balesetben többen megsérültek, egy férfi a kórházban meghalt (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)