Beigazolódott, Brüsszelből irányítják a Tisza Pártot – állítja Szentkirályi Alexandra és Deák Dániel is

Egy újabb videó szerint a Tisza Párt tevékenységét külföldről irányítják – az Etyeki fórumon készült felvétel alapján Szentkirályi Alexandra és Deák Dániel szerint is beigazolódott, hogy Brüsszelből irányítják Magyar Péterék döntéseit.

Az említett videóban Molnár Dániel, a Tisza Párt budapesti képviselője és Magyar Dávid szerepel. Utóbbi elmondta, hogy azt kérték tőlük, ne beszéljenek Ukrajnáról és az LMBTQ-témákról. Szintén Etyeken Tarr Zoltán, a párt európai parlamenti képviselője pedig egy korábban közzétett videórészletben arra hívta fel a figyelmet, hogy bizonyos ügyekről a választásokig nem szabad nyilatkozniuk, mert abba megbuknának.

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a videó alapján nyilvánvalóvá váltak azok a témák, amelyeket a Tisza Párt nem hozhat nyilvánosságra a választások előtt. Mint mondta, „ezek olyan dolgok, amikre a megrendelés Brüsszelből érkezik, Ursula von der Leyentől és Manfred Webertől”. Azonban feltette a kérdést, vajon mit nem mondtak még el eddig, amibe már a választások előtt belebuknának:

„A bevándorlási paktum aláírása és a bevándorlók szétosztása? A 13. havi nyugdíj eltörlése Petschnig Mária Zita vezetésével? A háború folytatása és Ukrajna európai uniós csatlakozása Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével? A magyar gazdák és a magyar mezőgazdaság tönkretétele Raskó György módra? LMBTQ-törvény gyermekvédelmi törvény helyett Bódis Kriszta vezényletével?”

– sorolta.

A frakcióvezető kiemelte, hogy a Tisza Párt adóemelési tervei a választások előtti nyilvánosság előtt már ismertté váltak, és szerinte az intézkedések nagy terhet jelentenének a magyar munkavállalóknak. Szentkirályi szerint a magyar választók átlátják a párt működését, és nem kérnek egy bábkormányból.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint Magyar Péter adótervei és a többkulcsos adórendszer bevezetése Brüsszel elvárásain alapulhat. Értékelése szerint az intézkedések célja, hogy a többet dolgozókat nagyobb adóterhelés érje, míg a kevesebbet dolgozókat támogassák, ezzel a munkaalapú társadalomfelfogással szemben a segélyalapú megközelítést erősítve. A Brüsszel és Magyarország közötti vita részeként a támadások az adórendszer ellen szerinte nem véletlenek: a magyar rendszer a 2010-es kormányváltás után a munkaalapú társadalomfilozófia elvein alapul, például a családtámogatások adókedvezményként történő juttatásával.

Magyar Péterrel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott:

„Már régóta tudjuk, hogy nem autonóm szereplő; ő valójában azt hajtja végre, amit elvárnak tőle Brüsszelben. Ha Ursula von der Leyenék bevándorlást akarnak, akkor ő bevándorlóországot csinál Magyarországból. Ha megszorításokat és adóemeléseket kérnek, akkor Magyar Péter azt végrehajtja”

– fogalmazott, majd Németországot említette példaként, ahol Friedrich Merz kancellárnál „jól hangzó kampányígéretek után jött a feketeleves”.