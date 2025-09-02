Azahriah: A m*cskos fideszezésnek nem a fesztiválokon van a helye

Azahriah szerint a „m*cskos Fidesz” rigmus nem a koncertekre, hanem a tüntetésekre való. A Jólvanezígy adásában arról beszélt, miért nem tartja előre vivőnek az efféle skandálásokat a fesztiválokon.

A beszélgetésben az énekes világossá tette: nem tartja helyénvalónak, hogy a koncerteken egyre gyakrabban felhangzik a „m*cskos Fidesz” rigmus. Azahriah hozzátette: idén kihagyta a fesztiválszezont, így az ő koncertjein nem fordult elő, hogy a közönség politikai rigmusokat skandált volna.

A podcast további részében a közéleti hírek kerültek górcső alá, de Azahriah hangsúlyozta: szerinte a zene és a koncertek közös élményről szólnak, nem a politikai üzenetekről.

Kiemelt kép: Azahriah (Baukó Attila) koncertje a Strand Fesztiválon Zamárdiban 2023. augusztus 24-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)