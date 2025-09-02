Az 1956-os forradalom képeire cserélte a Budapest Pride-ot az Erste a vitatott videójában

Az osztrák bankcsoport magyar leányvállalatának kérésére módosították a nagy visszhangot kiváltó anyagot: a Pride helyett immár az 1956-os események jelennek meg – írja a 24.hu.

Néhány nappal ezelőtt nagy port kavart az Erste-csoport egyik mesterséges intelligenciával készült videója, amely a YouTube-on bukkant fel, és az elmúlt évszázadok legfontosabb kiállásai közé sorolta a 2025-ös Budapest Pride-ot. Rövidesen kiderült, hogy a felvételt nem reklámnak, hanem a tiroli Alpbachban megrendezett European Forum Alpbach (EFA) eseményre készítették.

Az osztrák anyavállalat közleményében jelezte: a magyarországi leányvállalat kérésére módosítják a videót, mivel nem minden magyar számára jelentik ugyanazt a megjelenített képsorok.

Ehelyett olyan történelmi eseményeket kívántak bemutatni, amelyek jobban kifejezik a közös európai értékeket.

A változtatás mostanra megtörtént. Az Erste a Telexnek erősítette meg, hogy a Budapest Pride képei helyett végül az 1956-os forradalom jelenetei kerültek a videóba. Az új verzióban a korábbi, szivárványos zászlót rejtegető, félő lány helyett egy fiatal nő látható, aki a magyar trikolort szorítja magához.

A bank a döntést azzal indokolta, hogy a film olyan eseményekre kíván utalni, amelyek a közös európai történelem részei, és olyan értékeket közvetítenek, mint az egység, a haladás és a szabadság.

