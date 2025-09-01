Zelenszkij újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen! – figyelmeztet Menczer Tamás

Zelenszkij újabb támadásra készül a Barátság kőolajvezeték ellen! Zelenszkij házi újságírójának, Szerhij Szidorenkónak a szavai világosak: újabb csapásra készülnek – írta közösségi oldalán a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás kifejtette: „Ezek a támadások többet ártanak Magyarországnak és Szlovákiának, mint Oroszországnak. Az ukránok bennünket támadnak. Az energiabiztonságunkat, a szuverenitásunkat. Von der Leyen és az Európai Bizottság mindezt tétlenül nézi. Pedig néhány hónapja írásban vállalták, hogy fellépnek az ilyen támadások ellen. De nem tesznek semmit.

Szégyen. Von der Leyen irányítása alatt az Európai Bizottság ukrajnai bizottsággá változott.

Kitiltottuk Magyarországról az előző támadásért felelős katonai parancsnokot. Aki nem magyar, hanem ukrán. „Én ukrán vagyok.” Ezt mondta. Ilyet egy magyar soha nem mondana. Zelenszkij támad, fenyeget és zsarol bennünket azért, hogy támogassuk Ukrajna uniós tagságát.

De mi az ukrán zsarolásnak soha nem fogunk engedni. Magyarország az első!”

– szögezte le a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)