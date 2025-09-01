Varga-Bajusz Veronika: Rekordszámú „gólya” kezdi meg egyetemi tanulmányait

A szakképzésben idén 44 ezer diák kezdi meg az első, azaz a kilencedik évfolyamot, de összesen mintegy 220 ezer – a felnőttekkel együtt nagyságrendileg 300 ezer – tanulói jogviszonyos vesz részt képzésben, oktatásban – ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfő reggel az M1 csatornán.

Indul az tanév a szakképzésben tanuló 44 ezer diáknak

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, az idei évben lezárult az az átalakítási folyamat, amelyet a kormány 2020-ban kezdett meg. Végeztek az első ötéves technikusi képzésben résztvevő diákok, akik „nagyon szépen teljesítettek, hiszen a szakmai vizsgák sikeresek voltak”, így a pályakezdési juttatást augusztusig mintegy 38 ezer fiatal kaphatta meg 10 milliárd forint értékben – mondta.

Az államtitkár közölte,

a kormány évente 45-50 milliárd forintot biztosít ösztöndíjakra, mivel a szakképzés egyik nagyon fontos alapja, hogy motiválják a diákokat.

Tájékoztatása szerint a szakképzésben résztvevők havi 60 ezer forintig kaphatnak ösztöndíjat, duális képzésben pedig már munkabért kapnak, amely akár 168 ezer forint is lehet havonta; erre épül rá a sikeres szakmaszerzést követő pályakezdési juttatás, amely 150-300 ezer forint.

Az államtitkár úgy fogalmazott, „nagyon erős a duális képzésnek a hozzáadott értéke”, de azt is jól segíti, hogy szakmaszerzés után a diákok olyan kész tudással érkezzenek meg a munkaerőpiacra, „ami alkalmas arra, hogy utána egy szép karriert tudjanak építeni”. Hozzátette, a szakképzésben tanulók számára is ingyenesek a tankönyvek, erre a kormány mintegy négymilliárd forint támogatást biztosított.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte,

már több mint 330 ezren tanulnak a felsőoktatásban, idén pedig rekordszámú – 107 ezer 360 – „gólya” kezdi meg egyetemi tanulmányait.

Az elsőévesek között a műszaki és informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek 23 ezer diákkal, a második helyen pedig 21 ezer diákkal a gazdaságtudományi képzések végeztek – fűzte hozzá.

Megjegyezte, a pedagógusképzés lett a harmadik legnépszerűbb, erre a területre csaknem 17 ezer diák nyert felvételt.

Hozzátette, tízből hat diák olyan „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzésre” jár, mint az agrár-, műszaki-, informatikai-, természettudományi képzések, valamint az orvos-, egészségtudományi vagy pedagógiai oktatás.

Szerinte mindez azt jelzi, hogy a magyar felsőoktatás is „egyre inkább együtt él a munkaerőpiaccal”, egyre jobban segíti a fiatalokat a karrierépítésben. Megjegyezte, a diákok az olyan mobilitási programokkal, mint a Pannónia program, nemzetközi tapasztalatokat és tudást szerezhetnek.

Az államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy jelenleg 46 ezer kollégiumi férőhely érhető el országszerte és mintegy 41 ezren laknak kollégiumokban. Hozzátette, a kormány több mint 150 milliárd forint értékben váltotta vissza a „PPP-konstrukciókat” és adta oda az egyetemeknek.

Elmondta, több kollégium is megújult és „minden évben van egyfajta előrelépés”, de látják azt is, hogy „itt még bőven van tennivaló”. Ezért indul el hamarosan a diákváros fejlesztése, és megjelent az a beruházási terv is, amely 2030-ig 1300 milliárd forintot biztosít majd a szektornak, az egyetemeknek – tette hozzá az államtitkár.

Kiemelt kép: Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár a Neptun-rendszer fejlesztéséről, a kollégiumi lakhatási körülmények javításáról, valamint a gólyatáborok biztonságos szervezésérõl, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) folytatott szakmai egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban (KIM) 2025. augusztus 7-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)