Tízezrek juthatnak ingatlanhoz a ma elindult fix 3 százalékos hitellel. Az Otthon Start program tartósan fellendíti az építőipart és új munkahelyeket és keresletet teremt a hozzá kapcsolódó ágazatokban is. Erről Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztő Ügynökség vezető elemzője beszélt hétfőn a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

Ha az építőipar tartósan fellendül, az

nem csak az építőiparban jelent keresletet, plusz munkahelyeket, hanem a hozzá kapcsolódó ágazatokban is

– mondta Molnár Dániel. Például az alapanyaggyártásban, itt is növekedhet a kereslet, ami bővítheti a kínálatot, ezáltal ösztönözve a gazdaságot – fejtette ki a Magyar Gazdaságfejlesztő Ügynökség vezető elemzője.

Kiemelt kép: Eladó lakások Debrecenben 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)