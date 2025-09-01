Műsorújság
Sosem találná ki, mivel buzdította az iskolásokat Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.09.01. 16:26

"Csak vigasztald meg, ha vigasz/a gyermeknek, hogy így igaz" - írta József Attila. A miniszterelnök is valami ilyesmire gondolhatott a közösségi oldalára kitett bejegyzésben.

„Véget ért a tanév első napja.

Kitartás, már csak 291 nap a nyári szünetig 😎”

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

