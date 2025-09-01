Sosem találná ki, mivel buzdította az iskolásokat Orbán Viktor

"Csak vigasztald meg, ha vigasz/a gyermeknek, hogy így igaz" - írta József Attila. A miniszterelnök is valami ilyesmire gondolhatott a közösségi oldalára kitett bejegyzésben.

„Véget ért a tanév első napja. Kitartás, már csak 291 nap a nyári szünetig 😎” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. Kapcsolódó tartalom Rétvári Bence bejelentette, minden készen áll a tanévkezdéshez Rétvári Bence azt mondta, „nem volt egyszerű a nyár”, a viharok több száz káreseményt okoztak Magyarországon, de a károkat elhárították, a tankönyvek megérkeztek, az iskolák el tudnak indulni, sok helyen jóval jobb körülmények között, mint tavaly. Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook