Retró véradásra vár mindenkit az OVSZ

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 29 helyszínen rendez retró véradást szombaton, az idei már a 17. alkalom – közölte a vérellátó hétfőn az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, szeretettel és a hagyományokhoz híven meglepetésekkel várnak minden egészséges, 18–65 év közötti felnőttet, akinek testsúlya legalább 50 kilogramm, és rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, taj- és lakcímkártyával.

Hozzátették, hogy „az esemény különleges hangulatát ismét a sör-virsli menü és a 70-80-90-es évek zenéje teszi teljessé”.

A helyszínekről és a nyitvatartásról a vérellátó honlapján lehet tájékozódni – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Facebook.com/orszagosverellatoszolgalat