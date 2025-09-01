Pedofilbotrány: börtönre ítélték a volt LMP-s politikust, akit Hadházy Ákos is támogatott

Hat év börtönbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék az LMP egykori politikusát, K. Gábort, aki egy 13 éves fiúval fajtalankodott – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt került bíróság elé.
A Kaposvári Törvényszék ítélete szerint K. Gábor hatalmi helyzetét és befolyását kihasználva közeledett egy 13 éves kisfiúhoz, akivel 2023 februárjában szexuális cselekményt végzett. A 69 éves férfit hat évre a közügyektől is eltiltották, miközben az ügyészség ennél is szigorúbb büntetést kért. K. Gábor önkormányzati képviselőként ismert szereplője volt a somogyi közéletnek. A Negyedik Köztársaság Párt színeiben parlamenti képviselőjelöltként indult 2014-ben, majd 2017-ben már az LMP mutatta be, mint a következő választáson induló jelöltet.
Szökésben volt, majd elfogták
Az egykori ellenzéki politikus ellen 2023. február 26-án adott ki elfogatóparancsot a rendőrség, miután felmerült a gyanú, hogy szexuálisan visszaélést követett el egy kiskorúval. A 69 éves férfit egy nap után elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki.
A nyomozók adataiból kiderült, hogy K. Gábor egy családtagon keresztül ismerkedett meg a sértettel.
A volt LMP-s politikus a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a kiskorúval, azzal az indokkal, hogy a fiú tanulmányait segíti. K. Gábor ehelyett visszaélt a család bizalmával, autójába csalta a gyermeket, majd egy félreeső helyen fajtalankodott vele.
K. Gábor eszközein pedofil tartalmakat is találtak, így gyermekpornográfia bűntettében is bűnösnek találták.
Mivel az ügyészség nem tartja elég szigorúnak a hat év szabadságvesztést, fellebbezett az ítélet ellen. A pedofilbotrány így várhatóan másodfokon folytatódik.
Hadházy Ákos a pedofil bűnöző mellett kampányolt
Mint írtuk, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő korábban személyesen kampányolt a pedofília miatt elítélt K. Gábor mellett.
„A képviselőjelölt-állítás időszaka zajlik, itt is egy nagyon jó jelöltet találtunk K. Gábor személyében, aki már kétszer volt önkormányzati képviselő” – mondta Hadházy Ákos 2017 őszén a Nagyatádi TV-nek nyilatkozva.
Hadházy Ákos ebben az időszakban az LMP társelnökeként támogatta a pedofilbotrányban érintett politikust.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)