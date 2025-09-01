Pedofilbotrány: börtönre ítélték a volt LMP-s politikust, akit Hadházy Ákos is támogatott

Pedofilbűncselekmény miatt hat év börtönbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék K. Gábort, az LMP volt politikusát. A 69 éves férfi hatalmi helyzetét és befolyását kihasználva egy 13 éves fiúval fajtalankodott, valamint gyermekpornográf tartalmakat is találtak az eszközein. Az egykori ellenzéki politikus mellett korábban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is kampányolt.

Hat év börtönbüntetésre ítélte a Kaposvári Törvényszék az LMP egykori politikusát, K. Gábort, aki egy 13 éves fiúval fajtalankodott – tudta meg a Magyar Nemzet. A férfi szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt került bíróság elé.

A Kaposvári Törvényszék ítélete szerint K. Gábor hatalmi helyzetét és befolyását kihasználva közeledett egy 13 éves kisfiúhoz, akivel 2023 februárjában szexuális cselekményt végzett. A 69 éves férfit hat évre a közügyektől is eltiltották, miközben az ügyészség ennél is szigorúbb büntetést kért. K. Gábor önkormányzati képviselőként ismert szereplője volt a somogyi közéletnek. A Negyedik Köztársaság Párt színeiben parlamenti képviselőjelöltként indult 2014-ben, majd 2017-ben már az LMP mutatta be, mint a következő választáson induló jelöltet.

Szökésben volt, majd elfogták

Az egykori ellenzéki politikus ellen 2023. február 26-án adott ki elfogatóparancsot a rendőrség, miután felmerült a gyanú, hogy szexuálisan visszaélést követett el egy kiskorúval. A 69 éves férfit egy nap után elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozók adataiból kiderült, hogy K. Gábor egy családtagon keresztül ismerkedett meg a sértettel.

A volt LMP-s politikus a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a kiskorúval, azzal az indokkal, hogy a fiú tanulmányait segíti. K. Gábor ehelyett visszaélt a család bizalmával, autójába csalta a gyermeket, majd egy félreeső helyen fajtalankodott vele.

K. Gábor eszközein pedofil tartalmakat is találtak, így gyermekpornográfia bűntettében is bűnösnek találták.

Mivel az ügyészség nem tartja elég szigorúnak a hat év szabadságvesztést, fellebbezett az ítélet ellen. A pedofilbotrány így várhatóan másodfokon folytatódik.

Hadházy Ákos a pedofil bűnöző mellett kampányolt

Mint írtuk, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő korábban személyesen kampányolt a pedofília miatt elítélt K. Gábor mellett.

„A képviselőjelölt-állítás időszaka zajlik, itt is egy nagyon jó jelöltet találtunk K. Gábor személyében, aki már kétszer volt önkormányzati képviselő” – mondta Hadházy Ákos 2017 őszén a Nagyatádi TV-nek nyilatkozva.

Hadházy Ákos ebben az időszakban az LMP társelnökeként támogatta a pedofilbotrányban érintett politikust.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)