Orbán Viktor: Nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon! Startolj rá!

„Elindult az Otthon Start program. Ez Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. Nem csoda, hogy megmozdult az ország. Azért csináljuk, hogy Magyarországon mindenkinek lehessen saját otthona. Nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon! Startolj rá!” – fogalmazott a miniszterelnök közösségi oldalán.

Az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program szeptember 1-jétől elérhető a magyar állampolgárok számára. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel jelentőségét Hankó Balázs, a kulturális és innovációs miniszter is hangoztatta. Elmondta, a program elindulásával nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építik.

Kifejtette, a konstrukció fix 3 százalékos kamatot és 25 év kamattámogatást kínál, ami havi szinten 50-100-150 ezer, 50 millió forintos felvett hitelnél pedig 25 év alatt 44 millió forintos támogatást jelent.

„A kormány megértette a fiatalok üzenetét, így a program rugalmas, mert nem kötődik gyermekvállaláshoz vagy házassághoz”

– fogalmazott.

Hozzátette: a polgári középosztály és a fiatalok támogatásában kiegészül a 25 év alattiak szja-mentességével, amivel annak indulása óta 600 milliárd forint adókedvezmény maradt a fiataloknál.

