Orbán Viktor a Tisza Párt adóemelési javaslatáról: Ezt mindenkinek látnia kell! – VIDEÓ

„Nem tudom, ki mindenki veszi ezt most föl. Ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson” – ezeket mondta Tarr Zoltán, a Magyar Péter vezette Tisza Párt etyeki gyűléséről készült kiszivárgott felvételen, amelyen azzal a Dálnoki Áronnal közösen vett részt, aki a párt adópolitikájával kapcsolatban a Gyurcsány-korszak progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadó rendszerének visszavezetését képviseli. Tarr Zoltán ezután úgy folytatta: mert, hogy?

„Elmondom, mert tanulságos, és nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk vagy megbukok.”

‼️Ezt mindenkinek látnia kell‼️ A Tisza alelnöke az adóterveikről: “nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Közzétette: Orbán Viktor – 2025. szeptember 1., hétfő

Múlt kedden került az Index birtokába az a háttéranyag a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjából, amely szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. A dokumentumban szerepel az is, hogy a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja a családi adókedvezmények körének szűkítését szorgalmazza. Az Index által megszerzett feljegyzés szerint a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, ezért 2026-ban szükség lesz egy alapvető adórendszeri korrekcióra.

A háromkulcsos rendszer Magyar Péterék elképzelése szerint a következőképpen épülne fel:

5 millió forint alatt: 15 százalék szja,

5–15 millió forint között: 22 százalék szja,

15 millió forint fölött: 33 százalék szja.

Ez a felosztás az Index értékelése szerint azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint feletti jövedelemnél emelkedne az adó, míg 1,25 millió forint felett már a legmagasabb kulcs lépne életbe. A kiszivárgott háttéranyagban egyébként annak a Dálnoki Áronnak is szerepel a neve, aki az etyeki fórumról kiszivárgott felvételen közösen szerepel Tarr Zoltánnal. Ugyanezen a fórumon, Tarr Zoltán kijelentései előtt épp arról szavaztatja meg az összegyűlt tiszás szimpatizánsokat, hogy támogassák a többkulcsos személy jövedelemadót.

A miniszterelnök ugyanakkor nem először mondja el véleményét a Tisza Párt botrányt keltett adópolitikai javaslatáról, Orbán Viktor a Harcosok Klubjában írt bejegyzésében a Tisza Párt őszödi beszédének nevezte a nyilvánosságra került javaslatot, valamint azt is írta: „Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet arról, hogyan verték át az embereket. A tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)