„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán jabb megdöbbentő kijelentést tett a Tisza adótervéről

A Mandiner által közzétett rövid, alig félperces részletben Tarr Zoltán megjegyezte: „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd rögtön hozzátette, hogy szavai úgy is összeállíthatók, „hogy abból akár bukás is lehet a választáson”.
Később még nyíltabban fogalmazott:
„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”
– ismerte el.
A felvétel azon az etyeki rendezvényen készült, ahol a tiszások nagy, 80 százalékos többséggel megszavazták a többkulcsos, adóemelést jelentő Tisza-adó bevezetését. Ugyanott Tarr kijelentette: „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.
Korábban a hirado.hu is beszámolt róla, hogy kiszivárgott a párt adóprogramja, amelyben egy háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését javasolják.
Kapcsolódó tartalom
A tervezett szja-kulcsok a következők lennének:
-
havi bruttó 417 ezer forintig maradna a mostani 15 százalék,
-
417 ezer és 1 millió 250 ezer forint között 22 százalék,
-
1 millió 250 ezer forint felett pedig 33 százalék lenne az adó.
Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő számításai szerint ezzel a rendszerrel a jövő évi várható átlagfizetés nettója 23 ezer forinttal csökkenne. Mint írja:
„Idén az éves bruttó átlagkereset várhatóan 705 ezer forint körül alakul. Ha jövőre csak 5 százalékos nominális növekedést veszünk alapul, akkor is eléri a 740 ezret. A jelenlegi 15 százalékos kulccsal számolva ennek nettója 492 ezer forint lenne, a Tisza által javasolt sávok alapján viszont csupán 469 ezer forint.”
Kapcsolódó tartalom
Szakmákra lebontva a különbség így festene:
-
egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal, évente 3 millió 172 ezer forinttal kapna kevesebbet,
-
egy gépészmérnök 54 ezerrel (évi 652 ezerrel),
-
egy középiskolai tanár 30 ezerrel (évi 357 ezerrel),
-
egy elemző közgazdász 91 ezerrel (évi 1 millió 96 ezerrel).
Emellett a jelenlegi adókedvezményeket is átalakítanák, ami érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák adómentességét, valamint a teljes családi adókedvezmény-rendszert. Ez akár havi több százezer forintos kiesést is jelenthetne a családoknak.
Korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, „Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van. A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) a 4,7 millió foglalkoztatottból 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett”.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Tarr Zoltán Brüsszelben (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)