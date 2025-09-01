„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán jabb megdöbbentő kijelentést tett a Tisza adótervéről

Újabb nyilatkozat látott napvilágot a Tisza Párt alelnökétől. Tarr Zoltán egy felvételen arról beszél, hogy pártja adótervéről nem mond el mindent, mert az szerinte a választási vereségüket okozná.

A Mandiner által közzétett rövid, alig félperces részletben Tarr Zoltán megjegyezte: „nem tudom, ki mindenki veszi ezt most fel”, majd rögtön hozzátette, hogy szavai úgy is összeállíthatók, „hogy abból akár bukás is lehet a választáson”.

Később még nyíltabban fogalmazott:

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”

– ismerte el.

A felvétel azon az etyeki rendezvényen készült, ahol a tiszások nagy, 80 százalékos többséggel megszavazták a többkulcsos, adóemelést jelentő Tisza-adó bevezetését. Ugyanott Tarr kijelentette: „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

Korábban a hirado.hu is beszámolt róla, hogy kiszivárgott a párt adóprogramja, amelyben egy háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését javasolják.

A tervezett szja-kulcsok a következők lennének:

havi bruttó 417 ezer forintig maradna a mostani 15 százalék,

417 ezer és 1 millió 250 ezer forint között 22 százalék,

1 millió 250 ezer forint felett pedig 33 százalék lenne az adó.

Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő számításai szerint ezzel a rendszerrel a jövő évi várható átlagfizetés nettója 23 ezer forinttal csökkenne. Mint írja:

„Idén az éves bruttó átlagkereset várhatóan 705 ezer forint körül alakul. Ha jövőre csak 5 százalékos nominális növekedést veszünk alapul, akkor is eléri a 740 ezret. A jelenlegi 15 százalékos kulccsal számolva ennek nettója 492 ezer forint lenne, a Tisza által javasolt sávok alapján viszont csupán 469 ezer forint.”

Szakmákra lebontva a különbség így festene:

egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal, évente 3 millió 172 ezer forinttal kapna kevesebbet,

egy gépészmérnök 54 ezerrel (évi 652 ezerrel),

egy középiskolai tanár 30 ezerrel (évi 357 ezerrel),

egy elemző közgazdász 91 ezerrel (évi 1 millió 96 ezerrel).

Emellett a jelenlegi adókedvezményeket is átalakítanák, ami érintené a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, a két- és háromgyermekes édesanyák adómentességét, valamint a teljes családi adókedvezmény-rendszert. Ez akár havi több százezer forintos kiesést is jelenthetne a családoknak.

Korábban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, „Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van. A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) a 4,7 millió foglalkoztatottból 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett”.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán Brüsszelben (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)