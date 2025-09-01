Nem az albérlők, hanem a szuverén tulajdonosok országát építjük – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter

Az otthonteremtési program elindulásával nem az albérlők országát, hanem a szuverén tulajdonosok országát építjük – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 csatornán.

Családbarát adóforradalmat indított a kormány, négy év alatt 4 ezer milliárd marad a családoknál

Hankó Balázs elmondta, az Otthon Start program iránt óriási az érdeklődés, szavai szerint

„legalább akkora forgalomra számítanak a bankoknál, mint a szeptember elsejei iskolakezdésben az utakon”.

A miniszter rámutatott, a rendszerváltoztatás óta a legnagyobb és legkedvezőbb otthonteremtési támogatás indult el Magyarországon, olyan, amelyre Európában sincs példa.

Kifejtette, a konstrukció fix 3 százalékos kamatot és 25 év kamattámogatást kínál, ami havi szinten 50-100-150 ezer, 50 millió forintos felvett hitelnél pedig 25 év alatt 44 millió forintos támogatást jelent.

A kormány megértette a fiatalok üzenetét, így a program rugalmas, mert nem kötődik gyermekvállaláshoz vagy házassághoz

– fogalmazott.

Hozzátette, az albérlet árából kedvezőbben lehet saját tulajdonú otthonhoz jutni, emellett a program most már kombinálható a csok plusszal, a falusi csokkal, vagy akár a babaváró kölcsönnel is.

A tárcavezető műsorvezetői felvetésre elmondta, az európai átlagot tekintve tíz családból hét rendelkezik saját otthonnal, ez az arányszám Magyarországon 90 százalék, és a negyven év alattiaknál is eléri a negyven százalékot.

A polgári középosztály és a fiatalok támogatásában az otthonteremtési program óriási előrelépést jelent. Ez kiegészül a 25 év alattiak szja-mentességével, amivel annak indulása óta 600 milliárd forint adókedvezmény maradt a fiataloknál

– értékelt a miniszter.

A tanévkezdésre kitérve a tárcavezető elmondta, a családi adókedvezmény ötven százalékos emelése augusztusban már megjelent a családoknál, 1,2 millió gyermek kap ingyen tankönyveket, az étkezési támogatás pedig 600 ezer gyermek esetében jelent átlagosan havi 15 ezer forintos megtakarítást a családoknak.

„A megújult szakképzésben Európa vezető szakképzési erőcentrumává váltunk, és arra kötöttünk együttműködést az oktatókkal, a diákokkal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy szakképzési nagyhatalom legyünk, a felsőoktatásunk pedig a nemzetközi erőtérben foglal egyre jobb és jobb helyet, ez egy jó portfólió így együtt” – mondta a miniszter.

Hankó Balázs a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, a kormánynak jövőre is folytatnia kell az elkezdett munkáját, a Tisza ajánlata viszont az adóemelés, amivel „több százezret, milliókat” vesznek ki a családok zsebéből, illetve elvennék a a családi adókedvezményt.

„Ők függő viszonyban vannak Brüsszeltől, ugyanezt a függő viszonyt akarják bevezetni a magyar nemzet, a magyar családok gondolkodásába, erre egyértelmű a nem” – fogalmazott a miniszter.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (Fotó: MTI/Filep István)