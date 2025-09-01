Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet az egyik ingatlanhirdetési portálon

Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet a lakáspiacon: augusztusban az Ingatlan.com kínálatát már több mint kétmillió valós felhasználó böngészte, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le; ilyen magas keresleti szintre utoljára 2021 április–májusában volt példa – közölte saját adatai alapján az az ingatlanhirdetési portál hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, hogy az érdeklődés erejét a szeptember 1-én induló Otthon Start program adta, amely maximum 3 százalékos kamatozású hitellel segíti az első lakásukat vásárlókat. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta a kereslet nagyságát jelzi, hogy

augusztusban havi szinten 47 százalékos volt az erősödés, pedig már júliusban is lehetett tudni a programról, éves szinten pedig 59 százalékos volt a növekedés.

Hozzátette, hogy augusztusban több vármegyében is jelentősen nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma: Győr-Moson-Sopronban 101 százalékkal, Csongrád-Csanádban 96 százalékkal, Bács-Kiskunban 81 százalékkal, a fővárosban pedig 58 százalékkal nőtt a kereslet éves összevetésben.

A szakember a közleményben megjegyezte, a vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés. Példaként említette, hogy augusztusban több mint 30 ezer új lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami havi szinten egyszázalékos, éves összevetésben pedig 17 százalékos növekedés.

Az ingatlantulajdonosok aktivitása különösen kiugró volt: ők havi szinten 17 százalékkal, éves alapon pedig 27 százalékkal több hirdetést adtak fel az ingatlanhirdetési portálon.

Az eladási kedv a főváros mellett Vas, Tolna és Békés vármegyében volt különösen magas, ahol 42-49 százalékkal nőtt a tulajdonosokhoz köthető kínálatbővülés.

Rámutattak, hogy július végén még 135 ezer eladó lakás és ház közül választhattak a vevők, augusztus végén viszont már csak 131 500 lakóingatlan-hirdetés szerepelt a kínálatban. Balogh László szerint ez azt jelenti, hogy hiába adnak fel hónapról hónapra több hirdetést, a piacról gyorsabban tűnnek el a lakások, mint ahogy újak megjelennek.

Habár a kereslet tempósan szívja fel a kínálatot a piacról, a fix 3 százalékos szűrőnek megfelelő lakóingatlan-hirdetések száma így is meghaladja a 98 ezret, ezáltal az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon Start program feltételeinek.

A szakember úgy vélte, a tulajdonosok számára kedvező helyzet alakult ki, mert a kereslet intenzív növekedése miatt nagyobb eséllyel és gyorsabban tudják értékesíteni lakásukat. Az augusztusi kutatásuk alapján a most keresgélő jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt, így a továbbköltözésben gondolkodók most tudják a leghatékonyabban meglovagolni a kibontakozó keresleti hullámot – olvasható az ingatlan.com közleményében.

A kiemelt kép illusztráció.