Lázár János szerint visszafordíthatatlanul a megújulás útjára lépett a MÁV–Volán-csoport

A MÁV és a Volán csoport összevonásával visszafordíthatatlanul a megújulás útjára lépett a vállalatcsoport: a következő években folytatódik a flottabővítés, a vasúti személyszállítási kapacitás 130 ezerről 160 ezerre, a menetrendszerűség 85-88 százalékra emelkedhet, a buszflotta átlagos életkora az új beszerzésekkel 8 évre csökkenhet – közölte e Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Közlekedésinfón, Budapesten.

A MÁV–Volán-csoport vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal tartott közös sajtótájékoztatón megjegyezte:

az elmúlt hónapokban megtörtént a kimozdulás a MÁV esetében, messze még a siker, de aránytalan sok kritika érte a vállalatcsoportot.

Elmondta, hogy a rendszerváltás legnagyobb mozdonycsere programja zajlik, amit részben saját forrásból, részben egy magyar bankcsoport hiteléből valósít meg a vállalatcsoport, és elbírálás alatt van az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelme, amelyről szeptember–októberben születhet döntés.

Szólt arról is, hogy

egy éves előkészítés után, szeptember közepén elindul az M1-es autópálya kiszélesítése 2×3 sávra. A 800 milliárd forintos beruházás 2029-ben fejeződhet be.

Lázár János elmondta, kezdeményezte a kormányfőnél és a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy az önkormányzatok közútfejlesztés-karbantartás esetén a befizetett szolidaritási adó legalább 20 százalékát leírhassák, ezzel több száz milliárd forint maradhat helyben erre a célra.

