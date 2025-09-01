Kétszázezret követel az önkormányzattól egy nő, mert lespriccelte a szökőkút Siófokon

Egy budapesti nő 200 ezer forint sérelemdíjat kér a siófoki önkormányzattól, mert ottartózkodása során lespriccelte őt a rózsakerti szökőkút. A Balaton-parti város polgármestere szerint nyáron, különösen kánikula idején spriccelhetnek vizet a szökőkutak és kijelentette, hogy önszántukból nem fognak fizetni.

A több mint százezer fős követői létszámmal rendelkező Csodálatos Balaton Facebook-oldal számolt be arról, hogy egy budapesti nő azzal fordult Siófok polgármesteréhez, Lengyel Róberthez, hogy a siófoki tartózkodásuk ideje alatt, a rózsakerti szökőkút – amely közvetlenül a parton van és a Balatonba lövelli a vízfüggönyt – lespriccelte, ezért vizes lett a ruhája, ráadásul az ott sétáló emberek kinevették, valamint úgy látta, hogy egy befutó hajó utasai is gúnyosan mosolyogtak rajta a fedélzetről.

A nő állítása szerint egy héttel a történtek után is kellemetlenül érezte magát.

A polgármester által idézett levél szerint a nő azt írta:

„a kellemetlenségekért – elmaradt program, nyirkos ruhában utazás, megaláztatás – 200 ezer forint sérelemdíjat kérek önöktől, mint a köztéri szökőkút üzemeltetőitől. Kérem, hogy az összeget szíveskedjenek bankszámlaszámomra utalni. Amennyiben kárigényemet vitatják és nem fogadják el, az igényem érvényesítése érdekében jogi képviselőhöz fordulok.”

A polgármester válaszában azt írta, nem fogadják el a követelést és nem fognak fizetni a nőnek – mint fogalmazott – „a siófoki adófizetők pénzéből önszántunkból egyetlen kanyi vasat sem”.

A nőnek azt tanácsolta, hogy a jövőben legyen körültekintő, a kihelyezett figyelmeztető táblát olvassa el és számoljon azzal, hogy nyáron, különösen a kánikulában, ahol van szökőkút, ott vizet spriccelhetnek az emberre.

Arról egyelőre nem tudni, hogy a „sérelmet elszenvedő” nő valóban jogi útra tereli-e ez ügyet.

