Jobbulást kívánt Orbán Viktor a kampányrendezvényen megtámadott Andrej Babis volt cseh kormányfőnek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.01. 22:06

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Jobbulást kívánt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Andrej Babis volt cseh kormányfőnek, akit az észak-morvaországi Dobré településen tartott kampányrendezvényen egy résztvevő megütött néhányszor a mankójával.

„Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda.

Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!”

– írta Orbán Viktor az X-en.

„Mihamarabbi jobbulást barátom!” – fűzte hozzá a magyar miniszterelnök angol nyelvű bejegyzésében.

Andrej Babis az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt cseh képviselőházi választásokon.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

