Fontosabb volt a chat, mint a kormány, csattanás lett a vége – Videó

Egy nő korlátnak ütközik, egy gyalogos megijed, egy sofőr pedig kis híján frontális balesetet okoz – mindhárom veszélyes esetben a telefon volt a közös tényező a BpiAuósok videójában.

Az első videón látható, amint egy nő egy pláza mélygarázsába hajt be. Kezében a mobil, közben nyomkodja a kijelzőt, és ez a rövid figyelmetlenség is elég volt ahhoz, hogy autójával a fémkorlátnak ütközzön. A felvételt beküldő azért kezdte rögzíteni az esetet, mert már az indulásnál feltűnt neki, hogy a sofőr nem az útra figyel – és sejtése beigazolódott.

Sajnos azonban nem ez az első alkalom, amikor a telefonhasználat közvetlenül balesethez vagy annak közeli helyzetéhez vezet. A Bpi Autósok két további példát is bemutatott a videójában.

A második felvételen egy gyalogos teljesen belefeledkezett a telefonálásba az út közelében, és csak a közeledő autós dudálására riadt fel. A harmadik felvételen pedig egy autós rendkívül veszélyes módon, figyelmetlenség miatt áttért a szemközti sávba, ami könnyen tragédiába torkollhatott volna.

A három különböző eset ugyanarra figyelmeztet: közlekedés közben nincs helye a mobiltelefon használatának. Legyen szó vezetésről vagy gyaloglásról, már egy pillanatnyi figyelemkiesés is elegendő lehet ahhoz, hogy komoly baleset történjen.

Kiemelt kép forrása: Youtube/BpiAutósok