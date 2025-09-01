Egy pesterzsébeti lakásban bukkantak rá annak a nőnek a holttestére, akit 15 éve kerestek a hatóságok

Az Origo szerint hétfőn érkezett bejelentés a rendőrséghez, miszerint egy lakás kipakolása közben holttestre bukkantak a munkások Budapest XX. kerületében, egy Szent Erzsébet téri ingatlanban. A BRFK annyit közölt, hogy jelenleg is zajlik a helyszíni szemle, valamint szeretnének pontos képet kapni női áldozat elhunytának körülményeivel kapcsolatban. A portál hozzáteszi,

hivatalosan meg nem erősített információk szerint a hölgy több mint tíz éve feküdhetett a lakásban.

A helyszínelés során a nyomozók ugyanis megtalálták az idős hölgy 2009-ben készíttetett okmányait, akit több mint egy évtizede eltűnt személyként tartottak számon. Az ingatlant elárverezték, ezért került sor a kipakolására, amikor a helyszínen dolgozó munkások dobozok és ruhák mögött találták meg a hölgy holttestének lábát. Ezt követően értesítették a rendőrséget és a mentőket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)