Derűs, meleg idővel érkezik az ősz első napja

A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon nagy területen megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.
A gomolyfelhők feloszlását követően döntően derült, száraz időre számíthatunk, legfeljebb kevés magasszintű felhő lehet az égen. A nyugati tájakon helyenként élénk lökések kísérhetik a délies irányú szelet.
A minimum-hőmérséklet 12, 18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz.
