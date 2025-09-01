Műsorújság
Derűs, meleg idővel érkezik az ősz első napja

Szerző: hirado.hu
2025.09.01. 06:31

| Szerző: hirado.hu
A párásság, köd feloszlása után döntően napos idő várható az ország északkeleti, keleti felén, harmadán több gomolyfelhővel, de arrafelé is csupán néhol alakulhat ki gyenge zápor – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon nagy területen megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható.

A gomolyfelhők feloszlását követően döntően derült, száraz időre számíthatunk, legfeljebb kevés magasszintű felhő lehet az égen. A nyugati tájakon helyenként élénk lökések kísérhetik a délies irányú szelet.
Kép forrása: met.hu

A minimum-hőmérséklet 12, 18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: Gabona ültetvény (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)

