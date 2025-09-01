Csodálatos nyarat varázsolt az egyszülős családoknak az Egyszülős Központ

Idén nyáron több mint 2300 egyszülős család vett részt az Egyszülős Központ saját szervezésű és más szervezetek által felajánlott programjain.

Az Egyszülős Központ MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, a zánkai Erzsébet-táborban hétvégente összesen majdnem 1200 egyszülős gyermek nyaralhatott családjával, a fonyódligeti Erzsébet-táborban pedig száz egyszülős gyermek és kísérője vehetett részt egyhetes ottalvós gyermektábori turnusokban.

A Pro Filii Alapítvány jóvoltából a Hunguest Hotel Freya zalakarosi szállodájában 490-en, a Balatontourist kempingjeiben pedig 440-en üdülhettek.

A központ első alkalommal megrendezett alsómocsoládi néptánctáborában 30 gyerek vehetett részt szüleivel, a budai és pesti központban pedig idén is megszervezték a napközis gyerekfelügyeletet, amely hat héten keresztül több mint 150 egyszülős gyermek számára biztosított egész napos elfoglaltságot, kreatív foglalkozásokat, szabadtéri programokat, sok sportot és játékot jelképes – heti 2500 forintos – hozzájárulásért.

A sérült gyereket nevelő családok többféle támogatást is kaptak: ezen a nyáron több mint 150-en tudtak kikapcsolódni számukra biztonságos és élményekkel teli környezetben, ahol nemcsak a gyerekek, de a szülők is feltöltődhettek. A Kolping Hotelben Alsópáhokon 87-en üdülhettek ingyenesen. A Családi Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban pedig mintegy 60 krónikus betegséggel élő gyermeket nevelő család kapcsolódhatott ki péntektől vasárnapig – olvasható a közleményben.

Hozzátették, a központ megnyitása óta eltelt több mint hét évben mintegy 22 ezren nyaraltak, táboroztak a szervezettel.

Kapcsolódó tartalom Nyaralással segíti a sérült gyermeket nevelő családokat az Egyszülős Központ A tájékoztatás szerint a legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 341 ezer egyszülős családban 490 ezer gyermek él.

