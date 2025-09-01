A Magyar Posta megkezdte a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok kézbesítését

Hétfőtől kézbesíti a nyugdíjasoknak az élelmiszer-utalványokat a posta – közölte a Magyar Posta hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a Magyar Posta szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesíti az utalványokat arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel.

A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen, amennyiben a címzett nem tartózkodik otthon, akkor – a postás által hagyott értesítővel – a kijelölt letéti postán 10 munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást.

Fontos, hogy ha az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt visszaküldi a Magyar Államkincstárnak. Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb november 14-ig.

Kapcsolódó tartalom Országos népszavazást kezdeményeznek majdnem félmillió nyugdíjasért

Kiemelt kép forrása: MTI/Mónus Márton