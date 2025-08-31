Vasárnap még a felhőzet lesz túlsúlyban, továbbra is lesznek záporok, zivatarok

A szombati sok helyütt károkozó időjárási jelenségekkel kísért viharok után a meteorológiai nyár utolsó napján már kevesebb helyen várható csapadék, többfelé szakadozottabbá válik a felhőzet, de vasárnap délután a középső valamint a keleti megyékben még kialakulhatnak záporok, zivatarok – tájékoztatott a HungaroMet zrt. a honlapján.

A met.hu oldalon elérhető időjárás-előrejelzés szerint vasárnap a nap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben, ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar.

Délután nyugaton az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, keleten viszont mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és a középső valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam.

A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés.

A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 celsius fok között valószínű.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, szombaton délután a viharos időjárás miatt Budapesten több mint nyolcvan esetben hívták segítségül a tűzoltókat szombat délután.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek egyebek között elmondta: jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)