Személyesen Julien király került elő a Madagaszkárból egy rendőrségi ellenőrzés során az Orczy úton

Egy gyűrűsfarkú makira bukkantak a rendőrök az Orczy úton, közúti ellenőrzés során – írja Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság. Az ellenőrzésre azért került sor, mivel egy 53 éves zirci férfi a villamos síneken közlekedett. A járőrök előállították a férfit – aki ellen fokozottan védett állat engedély nélküli tartása és közlekedési szabálysértés miatt szabtak ki pénzbírságot –, ekkor került elő a nem mindennapi potyautas.

Az államtitkárság Facebook-posztja szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei egy autóst állítottak meg az Orczy úton, mivel az a villamossínen közlekedett. Az eset eleinte átlagos rendőri intézkedésnek indult, azonban meglepő fordulat következett, amikor az anyósülés alól egy különös kis állat bukkant elő. A rendőrök egy apró, szőrös, fokozottan védett gyűrűsfarkú makit találtak az autóban.

„Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett. Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett”

– írták a posztban.

Míg a érdeklődve figyelte az eseményeket, a rendőrök gyorsan felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival, az állatkert segítőkészen fogadta a makit, biztosítva számára megfelelő ellátást és ideiglenes szállást. A rendőrök az átszállítás előtt még készítettek néhány közös fotót a bájos kis állattal, ezután a maki hamar biztonságos helyre került.

Kiderült, hogy a járművet egy 53 éves férfi vezette Zirc környékéről, akit természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg. A bűncselekmény oka az volt, hogy egy fokozottan védett állatot tartott engedély nélkül. A ft előérfi nem tett vallomást az ügyben. „Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, nem tett vallomást.”

„No meg beesett némi pénzbírság is a közlekedési szabálysértés miatt, hisz a villamossínen nem autókázunk!”

– írták.

Kiemelt kép: A rendőrségi ellenőrzés során előkerült, engedély nélkül tartott gyűrűsfarkú maki az Orczy úton tartott közúti ellenőrzés során (Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság)