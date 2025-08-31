Rágalmazás miatt beperelték Győr polgármesterét, az ellenzéki városvezető akár fogházba is kerülhet

Rágalmazás miatt pert indított Pintér Bence győri polgármester ellen Győr-Moson-Sopron vármegye korábbi fideszes közgyűlési elnöke. A kormánypárti politikus két évig terjedő fogházbüntetést és 1,5 millió forint polgári kártérítést követel.

Az ügy a hulladékgazdálkodási szerződésekkel kapcsolatos állítólagos visszaélésekről szóló közösségimédia-bejegyzések után robbant ki – írta a portál.

Győr polgármestere a közösségi oldalán egyebek között azt írta: Németh Zoltán elhallgattatná őt, miután – mint fogalmazott – „beszámoltam arról, hogy ő beszámolt egy szerinte korrupciógyanús ügyről”.

Németh Zoltán még júliusban a Facebookon többek között arról írt, hogy „nem az én szemem nyílt ki, az eddig is nyitva volt, hanem Pintér Bence szeme csukódott be, amióta online újságíróból és Facebook csoport moderátorból polgármesterré vált. Úgy tűnik, hogy valami fájdalmasra, vagy kínosra tapinthattam rá. A minap egy posztban csodálkoztam rá, hogy mi lehet az oka annak, hogy – bár június 30-án pártoktól függetlenül, egymással versengve próbálták saját sikerként és új, 2 milliárd forintos beruházásként elsütni a MOHU-tól használatba kapott 18 db hulladékszállító jármű érkezését a helyi politikai szereplők, ennek ellenére mégis alvállalkozók “munkáját” kaptam lencsevégre 2025. július 12-én. Egy képet is mellékeltem erről, ami beindította a polgármester fantáziáját is, mert egyből megtalálta a 2021-ben még újságíróként írt cikkét, amit gyorsan meg is osztott a közösségi média felületén és az általa kezelt Facebook csoportban.”

A kiemelt kép forrása: Németh Zoltán Facebook-oldala