Megfutamodott a Mandiner riportere elől a tiszás adóemelés atyja – VIDEÓ

Kellemetlen helyzetbe került Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője, amikor a Mandiner munkatársa az ellenzéki párt kiszivárgott adóemelési terveiről szerette volna kérdezni. A politikus azonban válaszadás helyett inkább távozott a helyszínről, így a jótékonysági rendezvény is elmaradt.

Dálnoki Áront, a Mandiner egyik riportere kereste meg, hogy választ kapjon arra: Magyar Péterék valóban progresszív jövedelemadó bevezetésére készülnek-e. A kiszivárgott tervek szerint ugyanis a Tisza egy 22 és egy 33 százalékos adókulccsal egészítené ki a jelenlegi rendszert.

A Mandiner munkatársa azt is szerette volna megtudni, miként nevezhetné magát egy Tisza-kormány „az adócsökkentés kormányának”, ha közben ilyen új adóterheket vezetnének be.

Dálnoki azonban nem válaszolt, hanem gyorsan elhagyta a helyszínt.

Az eset külön érdekessége, hogy mindez egy óbudai iskolakezdési tanszergyűjtésen történt, amelyet a helyi Tisza Sziget szervezett. Dálnoki távozásával azonban a jótékony rendezvény végül elmaradt – írja a Mandiner.

A videót ide kattintva nézheti meg.

Kiemelt kép forrása: Mandiner/YouTube