Megfutamodott a Mandiner riportere elől a tiszás adóemelés atyja – VIDEÓ

Dálnoki Áront, a Mandiner egyik riportere kereste meg, hogy választ kapjon arra: Magyar Péterék valóban progresszív jövedelemadó bevezetésére készülnek-e. A kiszivárgott tervek szerint ugyanis a Tisza egy 22 és egy 33 százalékos adókulccsal egészítené ki a jelenlegi rendszert.
A Mandiner munkatársa azt is szerette volna megtudni, miként nevezhetné magát egy Tisza-kormány „az adócsökkentés kormányának”, ha közben ilyen új adóterheket vezetnének be.
Dálnoki azonban nem válaszolt, hanem gyorsan elhagyta a helyszínt.
Az eset külön érdekessége, hogy mindez egy óbudai iskolakezdési tanszergyűjtésen történt, amelyet a helyi Tisza Sziget szervezett. Dálnoki távozásával azonban a jótékony rendezvény végül elmaradt – írja a Mandiner.
A videót ide kattintva nézheti meg.
Kiemelt kép forrása: Mandiner/YouTube