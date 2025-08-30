Halálos baleset történt Nyíregyházán, egy motoros az áldozat

Egy 54 éves férfi vesztette életét abban a balesetben, amely szombat délelőtt történt Nyíregyházán, a Simai úton. A férfi motorkerékpárjával letért az útról, majd az árokba csapódott és felborult.

A vármegyei portál, a szon.hu beszámolója szerint a mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden erőfeszítésük ellenére a férfi életét már nem sikerült megmenteni.

A katasztrófavédelem az esetről kiadott közleményében azt írta a balesettel kapcsolatban, hogy

a motorkerékpár lesodródott az útról, kidöntött két jelzőtáblát, majd árokba csapódott.

A helyszínre mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottak, a mentők mindent megtettek, de az újraélesztési kísérletek ellenére már nem lehetett rajta segíteni – írta a helyi lap.

