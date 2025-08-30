Érkezik a hidegfront: lehűléssel és esővel búcsúzik a nyár

Kép forrása: met.hu
Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd főleg a Dunántúlon és a középső országrészben újra egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is lehet. A Tiszántúlon inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadék esélye.
Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős, viharos széllökések is előfordulhatnak.
A hőmérséklet délután általában 26 és 34 fok között valószínű.
Kép forrása: met.hu
Azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.
Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, a Dunántúlon nagy területen megerősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.
Kép forrása: met.hu
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)