Elöntötte a víz a Lidl parkolót, Ferihegy leállt, nyolcvannál több esetben hívták a tűzoltókat – hatalmas károkat országszerte okozott a vihar

A viharos időjárás miatt több mint nyolcvan esetben hívták a fővárosi tűzoltókat segítségül Budapesten szombat délután – nyilatkozta Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek.

Elmondta, hogy jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is. A X. kerületben a Dreher Antal úton

a Gitár utcánál a villamossínekre hajtott több személyautó is, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem lehetett látni az utat.

A gépkocsikat a tűzoltók távolították el. Zuglóban

az Erzsébet királyné útján félméteres vízben elakadt gépkocsit kellett letolni az útról.

Ugyancsak vízben rekedt járművet mentettek a tűzoltók a XIX. kerületi Nádasdy utcában, ahol a mintegy harminc centi magas víz miatt vált mozgásképtelenné a jármű. A XV. kerületben

a Pestújhelyi úton a viharos szél fémlemezes borítást szakított le egy épület tetejéről, a bádogdarabok a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét.

A III. kerületben a Hunor utcában személyautóra dőlt egy nagy fa, az I. kerületben a Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében egy terebélyes kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A fákat a fővárosi tűzoltók láncfűrészekkel feldarabolták – mondta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Szigetváron elöntötte a Lidl parkolót a víz, a repteret is le kellett zárni a vihar miatt

A szombati nagy vihar nemcsak Budapesten okozott fennakadásokat, Szigetvárat például súlyosan érintette a lezúduló csapadék, ahol a helyi Lidl parkolóját a víz teljesen elöntötte.

A viharos időjárás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát is érintette, a légikikötőt 20 percre le kellett zárni az időjárás miatt. A Budapest Airport Facebook-oldalán azt írták:„ a repülőtér környezetében zajló heves zivatartevékenység miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér futópályáit biztonsági okokból átmenetileg lezárták, a légiforgalom így mintegy 20 percre szünetelt 14:20-tól 14:40-ig.”

„A forgalom jelenleg zavartalanul üzemel, a Budapest Airport folyamatos tájékoztatást ad a friss információkról” – írták, majd hozzátették: kérjük, figyeljék a vállalat kommunikációs csatornáit.

Kiemelt kép: Teljesen elöntötte a víz Lidl parkolóját a lezúduló csapadék és vihar után Szigetváron, 2025. augusztus 30-án (Fotó: Facebook)