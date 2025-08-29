Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli a Hamásztól

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.29. 14:55

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli a Hamász palesztin terrorszervezettől – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon, miután az izraeli hadsereg rábukkant egy magyar állampolgárságú túsz, Ilan Weisz holttestére a Gázai övezetben.

A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország továbbra is azt követeli a Hamásztól, hogy

haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon a még életben lévő túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is.

„Ilan Weiss családjával együttérzünk és őszinte részvétünket fejezzük ki” – közölte.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. beruházásbejelentõ sajtótájékoztatóján a minisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Palesztin-izraeli konfliktustúszejtés Szijjártó Péter Hamasz Gázai övezet

Ajánljuk még

 