Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli a Hamásztól

A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország továbbra is azt követeli a Hamásztól, hogy
haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon a még életben lévő túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is.
„Ilan Weiss családjával együttérzünk és őszinte részvétünket fejezzük ki” – közölte.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. beruházásbejelentõ sajtótájékoztatóján a minisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)