Szijjártó Péter: Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli a Hamásztól

Magyarország továbbra is a túszok szabadon bocsátását követeli a Hamász palesztin terrorszervezettől – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon, miután az izraeli hadsereg rábukkant egy magyar állampolgárságú túsz, Ilan Weisz holttestére a Gázai övezetben.

A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország továbbra is azt követeli a Hamásztól, hogy

haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon a még életben lévő túszokat, köztük a magyar állampolgárságú túszt is.

„Ilan Weiss családjával együttérzünk és őszinte részvétünket fejezzük ki” – közölte.

