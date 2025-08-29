Orbán Viktor: Magyar Péterék másfél éve ígérgetnek fűt-fát, közben végig brutális adóemelést terveztek

„A Tisza Párt a választókat megtévesztve, valódi szándékait eltitkolva akart hatalomra kerülni, de lebuktak, befuccsolt a nagy átverés” – írta Orbán Viktor miniszterelnök legfrissebb levelében.

A kormányfő levelében arról írt, hogy Magyar Péterék másfél éve ígérgetnek fűt-fát a magyar embereknek, közben végig azt tervezték, hogy a választások után brutális adóemelést hajtanak végre. A kiszivárgott tervük alapján már az átlagbért keresők zsebéből is százezreket húznának ki évente.

A https://www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval

– fogalmazott a kormányfő a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Orbán Viktor felidézte, hogy a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán nyíltan beismerte az adóemelési terveket, amikor azt mondta: „Most nem lehet erről beszélgetni. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A kormányfő hozzátette: a Fidesz és a választók közösen megakadályozhatják, hogy a Tisza Párt becsapja a magyar embereket. Levelében arra kérte az olvasókat, támogassák a kormányt ebben a munkában, és mellékelte a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Tisza-adóról készült összefoglalóját is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)