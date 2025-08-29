Magyar Péter tagadja az szja-emelést, bejelentette a saját adótervét

Magyar Péter továbbra is tagadja a kiszivárgott adóemelési terveit. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait. Ebben elismeri, hogy többkulcsos adót vezetne be, a gazdagabbakra pedig vagyonadót is kivetne, azt azonban továbbra is tagadja, hogy emelné az szja-t. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy a választásokig elhallgassa: a dolgozó magyarok 60 százalékát érintené a Tisza Párt adóemelési terve – számolt be az M1 Híradója.

Az óbudai Pethe Ferenc térre szervezett jótékonysági iskolaszergyűjtést péntek délutánra Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági csoportjának vezetője, aki nemrég Etyeken népszerűsítette a többkulcsos adórendszert.

Az érdeklődőket azonban üres tér fogadta. Dálnoki Áron még fél órával a meghirdetett kezdés után sem jelent meg. Az M1 stábja azután szerette volna megkérdezni a Tisza szakértőjét pártja gazdasági terveiről, hogy korábban elutasította a köztelevízió meghívásait a reggeli műsoraiba, kérdéseket azonban az Óbudára meghirdetett nyilvános eseményen sem tudott feltenni az M1 Dálnoki Áronnak, ahogy a Hír TV-nek sem sikerült részleteket megtudnia.

Dálnoki Áron ugyan nem tagadta a Tisza adóemelési terveit, helyette inkább a Tisza Párt elnökére hárította a felelősséget.

A Mandiner még csütörtökön tette közzé azt a felvételt, amelynek tanúsága szerint Magyar Péterék adóprogramjának megalkotója a Tisza Párt etyeki összejövetelén szavaztatta meg híveit. Dálnoki Áron megállapította, hogy a többség támogatja a progresszív adózást, sőt úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.

Az Index hozta nyilvánosságra néhány napja azt a dokumentumot, amely a Tisza Párt megszorítási terveit tartalmazza. A kiszivárgott belső feljegyzés is arról szólt, hogy Magyar Péterék korrigálnák az adórendszert, változtatnának az adókedvezményeken és többkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének be, továbbá a dokumentum szerint a Tisza még radikálisabb adóemelési tervekkel is számol a korábban nyilvánosságra került programhoz képest.

Magyar Péter közösségi oldalán ismertette a Tisza adóterveit

Magyar Péter a botrány kirobbanása óta cáfolja a kiszivárgott adóemelési terveket. Pénteken a közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait. Ebben elismeri, hogy többkulcsos adót vezetne be, a gazdagabbakra pedig vagyonadót is kivetne, azt azonban továbbra is tagadja, hogy emelné az szja-t.

„Az átlagbér felett keresőknek marad a 15 százalékos személyijövedelmadó-kulcs, a Tisza semmilyen munkát terhelő adót nem fog emelni” – mondta Magyar Péter, azonban nemrég a Tisza Párt EP-képviselője arról beszélt, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

Tarr Zoltán azt mondta:

választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

„Nem lehet erről beszélgetni, és számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni, ezért mondjuk azt nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, meg kellene… választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Kapcsolódó tartalom A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt több százezer forintot venne el a katonáktól az szja-emeléssel

Kocsis Máté szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje a Tisza adóemelős terveit. A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán kifejtette:

2026-ban 2,8 millió munkavállalót érintene a Tisza Párt adóemelési terve, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett.

„Ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)