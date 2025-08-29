Lezárult a flottavizsgálat a BKV-nál: a vállalat ismertette az eredményeiket

Lezárult a flottavizsgálat a BKV Zrt-nél, eszerint biztonságos és stabil a buszos közlekedés – közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.

Közleményükben azt írták: egyik autóbuszán sem talált a cég az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a Karácsony Gergely főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BKV a rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszára, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere, majd a bejelentést követően pár napon belül két hasonló tűzeset is történt.

A sorozatos tűzesetek miatt Sára Botond először azt rendelte el, hogy a BKV négy telephelyén található negyven, a mindennapi közlekedésben részt vevő autóbusz szúrópróbaszerű műszaki vizsgálatát végezzék el. A megvizsgált buszok ötödéről, konkrétan 22 százalékáról ugyanis kiderült, hogy alkalmatlanok az utasok szállítására, ezért bevonták azok műszaki engedélyét. Azonnali javításra a járművek 28 százalékát kötelezték, további 28 százalék esetében pedig úgy döntöttek a főispán által elrendelt vizsgálatot végző szakemberek, hogy a buszokat a BKV-nak egy hónapon belül műszaki szemlére kell vinni.

Ezt követte a BKV saját vizsgálata, amely megállapította, hogy a feltárt kisebb hibák – olajszennyeződés, folyadékszivárgás, kábelkopás – a járművek magas életkorára vezethetőek vissza. Ezek javítása folyamatosan történik, mint ahogy soron kívüli szárazjeges tisztítást, úgynevezett aquatex olajsemlegesítő motortéri tisztítást és magasnyomású mosást is végeztek a buszok motortereiben a társaság szakemberei – írták, hozzátéve: a konkrét augusztusi tűzesetek kivizsgálása külső szakértők bevonásával még tart.

A BKV szakemberei 855 autóbuszt vizsgáltak át augusztus 14. és augusztus 29. között.

A rendkívüli ellenőrzésen egyebek között a járművek motorjait, az elektromos vezetékeket, a motor- és váltóolaj kenési rendszereit, valamint a poroltók és automata tűzoltó berendezések működőképességét vizsgálták. A heterogén, többfajta busztípusból álló, és eltérő életkorú járműpark sajátosságai miatt a vizsgálat külön foglalkozott a járműtípusok egyedi jellemzőivel.

Az ellenőrzés során – jellemzően a 10 évnél idősebb autóbuszok egy részénél – olajszennyeződést, folyadékszivárgást, elektromos vezeték- és kábelkopást tártak fel a szakemberek. A leginkább a buszok élettartamából fakadó hibák javítását azonnal megkezdték, egyes javítási fázisokat pedig szinte teljesen be is fejeztek.

Kitértek arra, hogy

a hibák egyike sem volt olyan jellegű, amely az utasok biztonságát veszélyeztette volna.

Mint írták, a vizsgálat során jelentkezett technikai problémák nem ismeretlenek a BKV szakemberei előtt, azokkal az elmúlt évtizedekben is rendszeresen szembesültek. A flotta minden tagja átesik egy szigorú napi, heti, illetve negyedéves ellenőrzésen, valamint éves műszaki vizsgán. A vizsgálat megállapította, hogy a problémák túlnyomó részben a járművek korára vezethetőek vissza, legmagasabb szintű karbantartás mellett is fennáll a meghibásodások kockázata. Mivel a társaság számára az utasbiztonság mindenek előtt áll, a flotta elöregedésével párhuzamosan szigorodtak a műszaki ellenőrzések.

A karbantartás szakszerűségét támasztják alá a BKV baleseti statisztikái is.

Miközben a társaság utasai évente csaknem 300 milliószor szállnak buszra, az elmúlt hat évben évente egy vagy kettő olyan személyi sérüléssel járó autóbuszbaleset történt, amely hirtelen kialakult műszaki hibára vezethető vissza.

Miközben a BKV nyilvánvaló célja minden ilyen meghibásodás megelőzése, fontos megemlíteni, hogy ezek egyike sem tűzeset volt – emelték ki.

Az alapos, a flotta életkorához alakított műszaki ellenőrzések eredményként a buszokhoz köthető tűzesetek száma évek óta csökkenő trendet mutat – írták.

Kitértek arra, hogy műszaki hiba miatti tűzesetben még soha senki nem sérült meg a társaság autóbuszain, a buszok mindegyike automata tűzoltó berendezéssel felszerelt, az utastér pedig elkülönül a motortértől, így műszaki probléma esetén az utasok biztonságban, gyorsan el tudják hagyni a járművet.

Közölték: az egymással összefüggésben nem lévő augusztusi tűzesetek részletes vizsgálata még tart, a BKV külső szakértőket von be, hogy megállapítsa, mitől gyulladtak ki a járművek.

Azt írták, hogy

a BKV a városvezetéssel közösen azt vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.

A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora 12,8 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év. Több mint 200 busz 20 évesnél idősebb. A BKV buszflottájának jelenleg a fele, 420 jármű csereérett. Az autóbuszok cseréje az elmúlt években megkezdődött, a korábbi magas padlós járművek cseréje megtörtént.

Közölték azt is, hogy az autóbuszállomány fiatalítása a BKV kiemelt célja, amihez a társaság előkészítette a szükséges beszerzéseket, a következő években százas nagyságrendben érkezhetnek új autóbuszok a budapesti közösségi közlekedésbe. A szükséges fedezet megteremtéséig a BKV kiegészítő megoldásként 65 új autóbusz bérléséről írt alá szerződést, ezek az év végétől állnak forgalomba.

Az új járművek üzembeállításáig – egyetemek bevonásával – tovább fejlesztik a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait.

Ez egy meglévő és a BKV-nál már alkalmazott rendszer, amelyet most a buszokra is kiterjesztenek. Lényege, hogy a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett eszközök (járművek, infrastruktúra elemek) esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározzák azokat a speciális vizsgálatokat és ellenőrzési módszereket, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandók.

Közölték: Budapest Főváros Kormányhivatalának újabb vizsgálata jelenleg is tart a BKV-nál. Az elmúlt napok ellenőrzésein a hatóság további buszokat kötelezett műszaki szemlére. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a járművek állapota – legyen az személygépkocsi vagy autóbusz – két műszaki vizsga között változhat, de a jármű a kisebb hiba kijavításáig biztonságosan használható. A BKV-nál ezt garantálja a rendszeres ellenőrzés – olvasható a közleményben.

Kapcsolódó tartalom Októberig eltart a BKV robbanóbuszos flottájának a műszaki felülvizsgálata Az eddig vizsgált járműveknek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Kiemelt kép: Kigyulladt busz Budapesten, a József nádor térnél 2025. augusztus 13-án (Forrás: Facebook)