Lezárult a flottavizsgálat a BKV-nál: a vállalat ismertette az eredményeiket

Közleményükben azt írták: egyik autóbuszán sem talált a cég az utasok biztonságát bármilyen módon veszélyeztető hibát azon a rendkívüli flottaellenőrzésen, amelyet a Karácsony Gergely főpolgármester kérésére az augusztusi tűzesetek után rendelt el a társaság.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a BKV a rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszára, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere, majd a bejelentést követően pár napon belül két hasonló tűzeset is történt.
A sorozatos tűzesetek miatt Sára Botond először azt rendelte el, hogy a BKV négy telephelyén található negyven, a mindennapi közlekedésben részt vevő autóbusz szúrópróbaszerű műszaki vizsgálatát végezzék el. A megvizsgált buszok ötödéről, konkrétan 22 százalékáról ugyanis kiderült, hogy alkalmatlanok az utasok szállítására, ezért bevonták azok műszaki engedélyét. Azonnali javításra a járművek 28 százalékát kötelezték, további 28 százalék esetében pedig úgy döntöttek a főispán által elrendelt vizsgálatot végző szakemberek, hogy a buszokat a BKV-nak egy hónapon belül műszaki szemlére kell vinni.
Kapcsolódó tartalom
Ezt követte a BKV saját vizsgálata, amely megállapította, hogy a feltárt kisebb hibák – olajszennyeződés, folyadékszivárgás, kábelkopás – a járművek magas életkorára vezethetőek vissza. Ezek javítása folyamatosan történik, mint ahogy soron kívüli szárazjeges tisztítást, úgynevezett aquatex olajsemlegesítő motortéri tisztítást és magasnyomású mosást is végeztek a buszok motortereiben a társaság szakemberei – írták, hozzátéve: a konkrét augusztusi tűzesetek kivizsgálása külső szakértők bevonásával még tart.
A BKV szakemberei 855 autóbuszt vizsgáltak át augusztus 14. és augusztus 29. között.
A rendkívüli ellenőrzésen egyebek között a járművek motorjait, az elektromos vezetékeket, a motor- és váltóolaj kenési rendszereit, valamint a poroltók és automata tűzoltó berendezések működőképességét vizsgálták. A heterogén, többfajta busztípusból álló, és eltérő életkorú járműpark sajátosságai miatt a vizsgálat külön foglalkozott a járműtípusok egyedi jellemzőivel.
Az ellenőrzés során – jellemzően a 10 évnél idősebb autóbuszok egy részénél – olajszennyeződést, folyadékszivárgást, elektromos vezeték- és kábelkopást tártak fel a szakemberek. A leginkább a buszok élettartamából fakadó hibák javítását azonnal megkezdték, egyes javítási fázisokat pedig szinte teljesen be is fejeztek.
Kitértek arra, hogy
a hibák egyike sem volt olyan jellegű, amely az utasok biztonságát veszélyeztette volna.
Mint írták, a vizsgálat során jelentkezett technikai problémák nem ismeretlenek a BKV szakemberei előtt, azokkal az elmúlt évtizedekben is rendszeresen szembesültek. A flotta minden tagja átesik egy szigorú napi, heti, illetve negyedéves ellenőrzésen, valamint éves műszaki vizsgán. A vizsgálat megállapította, hogy a problémák túlnyomó részben a járművek korára vezethetőek vissza, legmagasabb szintű karbantartás mellett is fennáll a meghibásodások kockázata. Mivel a társaság számára az utasbiztonság mindenek előtt áll, a flotta elöregedésével párhuzamosan szigorodtak a műszaki ellenőrzések.
A karbantartás szakszerűségét támasztják alá a BKV baleseti statisztikái is.
Miközben a társaság utasai évente csaknem 300 milliószor szállnak buszra, az elmúlt hat évben évente egy vagy kettő olyan személyi sérüléssel járó autóbuszbaleset történt, amely hirtelen kialakult műszaki hibára vezethető vissza.
Kapcsolódó tartalom
Miközben a BKV nyilvánvaló célja minden ilyen meghibásodás megelőzése, fontos megemlíteni, hogy ezek egyike sem tűzeset volt – emelték ki.
Az alapos, a flotta életkorához alakított műszaki ellenőrzések eredményként a buszokhoz köthető tűzesetek száma évek óta csökkenő trendet mutat – írták.
Kitértek arra, hogy műszaki hiba miatti tűzesetben még soha senki nem sérült meg a társaság autóbuszain, a buszok mindegyike automata tűzoltó berendezéssel felszerelt, az utastér pedig elkülönül a motortértől, így műszaki probléma esetén az utasok biztonságban, gyorsan el tudják hagyni a járművet.
Közölték: az egymással összefüggésben nem lévő augusztusi tűzesetek részletes vizsgálata még tart, a BKV külső szakértőket von be, hogy megállapítsa, mitől gyulladtak ki a járművek.
Azt írták, hogy
a BKV a városvezetéssel közösen azt vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora 12,8 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év. Több mint 200 busz 20 évesnél idősebb. A BKV buszflottájának jelenleg a fele, 420 jármű csereérett. Az autóbuszok cseréje az elmúlt években megkezdődött, a korábbi magas padlós járművek cseréje megtörtént.
Közölték azt is, hogy az autóbuszállomány fiatalítása a BKV kiemelt célja, amihez a társaság előkészítette a szükséges beszerzéseket, a következő években százas nagyságrendben érkezhetnek új autóbuszok a budapesti közösségi közlekedésbe. A szükséges fedezet megteremtéséig a BKV kiegészítő megoldásként 65 új autóbusz bérléséről írt alá szerződést, ezek az év végétől állnak forgalomba.
Az új járművek üzembeállításáig – egyetemek bevonásával – tovább fejlesztik a kényszerű túlüzemeltetés protokolljait.
Kapcsolódó tartalom
Ez egy meglévő és a BKV-nál már alkalmazott rendszer, amelyet most a buszokra is kiterjesztenek. Lényege, hogy a tervezett élettartamukat meghaladóan kényszerűségből tovább üzemeltetett eszközök (járművek, infrastruktúra elemek) esetén tudományos alátámasztottsággal meghatározzák azokat a speciális vizsgálatokat és ellenőrzési módszereket, amelyek a biztonságos üzemeltetés érdekében alkalmazandók.
Közölték: Budapest Főváros Kormányhivatalának újabb vizsgálata jelenleg is tart a BKV-nál. Az elmúlt napok ellenőrzésein a hatóság további buszokat kötelezett műszaki szemlére. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a járművek állapota – legyen az személygépkocsi vagy autóbusz – két műszaki vizsga között változhat, de a jármű a kisebb hiba kijavításáig biztonságosan használható. A BKV-nál ezt garantálja a rendszeres ellenőrzés – olvasható a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Kigyulladt busz Budapesten, a József nádor térnél 2025. augusztus 13-án (Forrás: Facebook)