Kocsis Máté: A Tisza Párt adóemelési terve 2026-ra vonatkoztatva 2,8 millió munkavállalót érintene

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált Magyar Péter adóemelési terveire, majd ígéretet tett arra, hogy minden magyar emberhez eljuttatják a Tisza Párt „sunyiságait”.

„Magyarországon 4,7 millió foglalkoztatott van. A Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett” – írta Kocsis Máté. Mint írtuk, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait. Ebben elismerte, hogy többkulcsos adót vezetne be, a gazdagabbakra pedig vagyonadót is kivetne, azt azonban továbbra is tagadja, hogy emelné az szja-t.

A Fidesz frakcióvezetője kiemelte:

„Ez az, amit minden dolgozó magyar embernek joga van tudni! Ez az, amit a tiszások el akartak hallgatni a választásokig!”

Azután reagált Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének mondataira, hogy egy etyeki fórumon szerdán a tiszás politikus úgy fogalmazott, „előbb választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, majd hozzátette, hogy az adóemelésről és számtalan más dologról nem lehet nyilvánosan beszélgetni a párt tagjainak.

Ezzel kapcsolatban Kocsis Máté megígérte, hogy a Tisza Párttal ellentétben ők beszélni fognak erről a „sunyiságukról”, és a következő hetekben minden háztartásba, minden munkahelyre, minden felületre, minden emberhez el fogják juttatni a tiszások adóemelési terveit.

„Egyre többeknek van elegük az országban Magyar Péterék hazugságaiból, trükkjeiből, ezért gyengülnek, de ezzel az újabb lebukásukkal mindenkinek tisztában kell lennie!”