Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Forró nap vár ránk, de a hidegfront már a küszöbön

Szerző: hirado.hu
2025.08.29. 06:34

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg nyugaton a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, melyből néhol csapadék sem kizárt – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, nő a csapadék kialakulási esélye is – estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél többfelé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu
Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam. Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani. A vastagabb felhőtakaró, valamint a csapadékgócok is egyre keletebbre ford          A vastagabb felhőtakaró, valamint a csapadékgócok is egyre keletebbre fordulnak elő az éjszaka során. A légmozgás többfelé veszít erejéből, de néhol a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, keleti hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Kép forrása: met.hu

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Járókelő a hőségben egy szökőkútnál (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 