Forró nap vár ránk, de a hidegfront már a küszöbön

Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, nő a csapadék kialakulási esélye is – estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél többfelé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak.

Nyugat felől tovább növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam. Egyre több helyen lehet záporra, zivatarra számítani. A vastagabb felhőtakaró, valamint a csapadékgócok is egyre keletebbre ford A vastagabb felhőtakaró, valamint a csapadékgócok is egyre keletebbre fordulnak elő az éjszaka során. A légmozgás többfelé veszít erejéből, de néhol a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek.