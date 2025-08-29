Dömötör Csaba a Tranziton: A Fidesz kész vitázni a Tiszával, de ők megfutamodtak

Most sokkal tisztábbak a politikai viszonyok, mint korábban – mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője pénteken a Tranzit Fesztiválon. Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő arról beszélt: a kormánypártok célja egy olyan ország, amely megáll a saját lábán.

Kocsis Máté azt mondta: az európai jobboldal erősödik, ez reményt ad Európának, hogy erősödhetnek a béketörekvések, az európai gazdaság talpra állításával és az európai identitás erősítésével pedig újra beleszólhat majd a kontinens a világpolitikába.

Mindezt nem szolgálja „az eszetlen migráció”, „az idióta LMBTQ-propaganda”, a háborúpártiság és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása – tette hozzá.

Ezekkel a célokkal szemben áll a baloldal, „a Tiszának hívott SZDSZ”, akik teljesen nyilvánvalóan hajtják végre azokat a direktívákat, utasításokat, politikai álláspontokat, amelyek Brüsszelből, a liberális elitből jönnek – fogalmazott.

Dömötör Csaba rámutatott:

a kormánypártok 15 éve kormányoznak már, és az alapvető célokon nem változtatnak.

A cél egy olyan ország, amely megáll a saját lábán, szuverén, saját maga képes meghozni döntéseit. Egy olyan ország, ahol a családok támogatást kapnak, a gazdaság erősödik, miközben a külpolitikában a nemzeti érdekérvényesítés uralkodik, nem pedig az önfeladás – összegzett.

Dömötör Csaba jelezte: készen álltak a vitákra az ellenzéki politikusokkal – több Tiszás EP-képviselő is meghívást kapott a Tranzitra -, de ők nem álltak ki, „megfutamodtak”.

Az elmúlt napok arra is választ adtak, hogy mi ennek az oka: egész egyszerűen semmit nem akarnak arról mondani, hogy mik a terveik – értékelt.

Kocsis Máté felidézte: a választások előtt egy évvel, 2013-ban, 2017-ben, 2021-ben és most is azt mondják az ellenzékiek, hogy a Fidesz fél, nem mer vitázni, a fiatalok nincsenek a Fidesszel, és előkerülnek azok a kutatások, amelyek szerint az ellenzék vezet. Aztán a választás napján megváltozik minden.

A vita lehetőségét felkínálva üzente Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt politikusának, hogy nem „kommenthuszárkodni” kell, meg kell adni a helyszínt, az időpontot, és ott lesz, leül megvitatni például a Tisza Párt új adóemelési terveit.

A frakcióvezető jelezte: a Demokratikus Koalíció is meg volt hívva a Tranzitra, de Molnár Csaba EP-képviselő nem jött el vitázni vele.

Dömötör Csaba arról is beszélt:

az Európai Parlamentben a magyar Országgyűléshez képest „végtelenül lefojtottak a viták”, és a nyilvánossággal is hasonlóan bánnak.

Kocsis Máté az álhírek ellen létrehozott digitális polgári kör kapcsán kifejtette: álhírek régebben is voltak – elég a szocialista Korózs Lajos kamuvideójára gondolni -, de ezeket a közösségi média térhódítása kontrollálatlanná tette.

Dömötör Csaba emlékeztetett: a szocialisták már a médiatörvényes vitában lejárató leveleket küldtek 3-4 ezer európai parlamenti dolgozónak. A Momentum emelt a szinten, de a Tisza járatta csúcsra.

A Tiszás EP-képviselők 113 felszólalásukból 89-et arra szántak, „hogy a saját hazájukat mószerolják”

– mondta.

Kocsis Máté hangsúlyozta: a magyar parlamentben nem szabad lekezelőnek lenni az ellenzéki pártokkal, hiszen őket 2022-ben a választók küldték oda, viszont figyelni kell arra is, hogy ne veszítsenek fókuszt. Szerinte elindul egy helyezkedés, Tordai Bence és a teljes Momentum elkezdte ezt, „és bent lesz a parlamenti vitákban a Tisza álláspontja”.

Dömötör Csaba megjegyezte:

mivel a tiszások nem vállalják a vitát, az EP-ben „a támogatóikkal, a szponzoraikkal és a jelölőikkel” fog vitatkozni.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy nem emlékszik olyanra, hogy egy párt megnyerte volna valaha a választásokat, miközben az előző év augusztusában közölték, hogy be fogják csapni az embereket. Azt mondta, hogy a Tisza Párt kiszivárgott, progresszív adóemelésről szóló tervei szerint 2,8 millió ember, a foglalkoztatottak 60 százaléka fizetne magasabb személyi jövedelemadót, mint most. Körülbelül 400 ezer forintos bér fölött már rosszabbul járnának az emberek – figyelmeztetett.

Dömötör Csaba ennek kapcsán emlékeztetett: Brüsszelben 2012 óta kérik a jövedelemadózási rendszer módosítását, és elvárásaik között van a vagyonadó bevezetése, valamint az ágazati különadók kivezetése is.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő és Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Parlamenti csataterek – Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)