A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt több százezer forintot venne el a katonáktól az szja-emeléssel

a Tisza Párt 2026-ban fejenként évi félmillió forinttal akarja megrövidíteni a legénységet, az altiszteket 600 ezer forinttal, míg a tiszteket akár évi 3,8 millióval az általuk tervezett szja-emeléssel.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejegyzéséhez kommentként még hozzáfűzte:

„Ez a Tisza-terv: fizessenek a családok, fizessenek a katonák!”

Mint ismert egy az Index birtokába került és kedden nyilvánosságra hozott belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi, amely szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval.

Magyar Péter később tagadta, hogy kormányra kerülésük esetén adóemelést hajtanának végre, ám a Mandiner kiderítette: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon azt mondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adó bevezetésére készülnek, de csak azért nem beszélnek erről nyíltan, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána mindent lehet.

Orbán Viktor a történtekre pénteken úgy reagált:

„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak!”

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)