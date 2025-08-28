Szijjártó Péter: Ez nem a mi háborúnk! Nem mi vagyunk a felelősek érte, nem mi indítottuk, és nem is vettünk részt benne

A magyar külgazdasági és külügyminiszter válaszolt azoknak, akik a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadás és ehhez szorosan kapcsolódóan Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetése miatt kitiltott ukrán parancsnok mellé álltak, illetve a magyar kormány döntését kifogásolták. Szijjártó Péter azt mondta, nem engedik, hogy Magyarországot belerángassák egy háborúba, melyhez semmi köze és úgy fogalmazott: Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetésének semmi köze Ukrajna szabadságához. Időközben Ukrajnában bekérették a kijevi magyar nagykövetét.

Mint ismert, Szijjártó Péter csütörtök reggel közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, „ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból és egyben a schengeni övezetből is”. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szerint Robert Brovdiról van szó. Az indoklás szerint a férfi magyarországi jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene.

Az Index cikke szerint az ukrán parancsnok a „dugjátok fel a se…be a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását” szavakkal reagált a bejelentésre, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig utasította a külügyminisztériumot, hogy tisztázza a tényeket Magyarország azon döntésével kapcsolatban, amely alapján megtiltotta „a kárpátaljai felmenőkkel rendelkező ukrán parancsnok” beutazását Magyarországra.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszer az X-en azt írta, hogy Szijjártó Péternek ezek szerint fontosabb az orosz olajvezeték, mint az ukrán gyerekek, és Magyarország a történelem rossz oldalán áll. A külgazdasági és külügyminiszter az ukránok vádjaira a közösségi felületen úgy reagált:

„Ez nem a mi háborúnk! Nem mi vagyunk a felelősek érte, nem mi indítottuk, és nem is vettünk részt benne. Ne provokáljatok minket, ne kockáztassátok az energiabiztonságunkat, és ne próbáljatok belerángatni minket a saját háborútokba.”

Az X – korábban Twitter – közösségi portálon ezt követően tovább folytatódott a kommentháború; Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter jelezte Robert Brovdinak, hogy „ha pihenésre vágyik, bármikor szívesen látják az ugyancsak a schengeni térséghez tartozó Lengyelországban”.

Sikorski azt írta, hogy miközben az oroszok rakétái halált hoznak Kijevre, addig Magyarország azzal van elfoglalva, hogy kitiltson „egy bátor, magyar származású katonát”, aki merészel harcolni Ukrajna szabadságáért. Szijjártó Péter erre úgy reagált: „Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetése semmi köze Ukrajna szabadságához.”

Bekérették Ukrajnában Magyarország kijevi nagykövetét

Az MTI csütörtök este közölte, hogy az ukrán külügyminisztérium az üggyel kapcsolatban bekérette Magyarország kijevi nagykövetét. Erről Andrij Szibiha külügyminiszter számolt be az X-en. Hozzátette, hogy tiltakozó jegyzéket adtak át neki „válaszul Magyarország diszkriminációjára, amelyet az ukrajnai magyar kisebbséggel szemben tanúsít, különösen országunk egy védője esetében, aki magyar nemzetiségű, és akinek megtiltották a belépést ősei országába.”

„Felszólítjuk Magyarországot, hogy a jövőben tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és ehelyett folytasson konstruktív párbeszédet, amelyre Ukrajna továbbra is készen áll”

– írta bejegyzésében Andrij Szibiha.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)