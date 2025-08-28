Szaharai porral terhelt forró levegő érkezik Magyarország fölé

Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő vidékeken helyenként viharossá fokozódik – írja a HungaroMet.
Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
Késő este többnyire 19, 27 fok valószínű. Változó vastagságú fátyolfelhőzetre van kilátás, ugyanakkor emellett főként a nyugati és a középső vidékeken alacsonyabb szinteken is megjelenhetnek vastagabb felhők, de a csapadék esélye kicsi. A déli szél fokozatosan veszít erejéből, élénk lökések azonban hajnalban is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű – a nagyobb városok belsejében és a magasabban fekvő részeken lehet ennél melegebb idő, míg a kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
