Rég nem esett ilyen korai időpontra a téli időszámítás kezdete

Idén is október utolsó hétvégéjén kezdődik a téli időszámítás, ám ezúttal az elmúlt esztendőkhöz képest korábban, már október 26-ra virradó éjjel egy órával vissza kell állítani az órákat.

Az ATV vette észre , hogy 2025-ben az őszi óraátállítás az elmúlt évek legkorábbi időpontjára, október 26-ra virradó éjszakára esik. Ez azt jelenti, hogy ezen a vasárnapon hajnali 3 órakor egy órával vissza kell állítani az órákat, így újra 2 óra lesz. A változás hatására a napkelte és a napnyugta is egy órával korábbra tolódik.

A nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján, míg a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. Az idei átállás azért számít korainak, mert 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, míg 2022-ben október 30-án történt meg a váltás.

Mint ismert, az Európai Unió lakossági nyomásra már elhatározta az óraátállítás eltörlését, ám a gyakorlatban eddig semmi sem történt ennek érdekében.

A Magyar Alvás Szövetség májusban kiadott közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament képviselői 2025 tavaszán már sürgették az Európai Bizottságot, hogy végre vessen véget az óraátállításnak és hagyják jóvá az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás 2026-ig történő megszüntetését.

A közleményben egyebek között azt írták: tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy a nyári időszámítás megszüntetése és a természetes időzónák létrehozása a közegészségügy és a gazdaság javát szolgálná azáltal, hogy jobban összehangolná a cirkadián ritmusunkat a naprendszerrel.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balázs Attila)