Októberig eltart a BKV robbanóbuszos flottájának a műszaki felülvizsgálata

Októberig eltart az a Sára Botond főispán által elrendelt műszaki vizsgálatsorozat, amelyet a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) buszflottájánál tartanak azt követően, hogy a napokban a közlekedési vállalat négy utasokat szállító járműve is kigyulladt.

Sára Botond fővárosi főispán a tömegközlekedéssel utazók biztonsága érdekében kedden rendelte el, hogy a BKV összes autóbuszának vizsgálják meg a műszaki állapotát. Ismert: a fővárosban a múlt héten négy BKV-busz is kigyulladt. A sorozatos tűzesetek miatt Sára Botond először azt rendelte el, hogy a közlekedési vállalat négy telephelyén található negyven, a mindennapi közlekedésben részt vevő autóbusz szúrópróbaszerű műszaki vizsgálatát végezzék el.

A műszaki szakemberek által elkészített jelentés a géppark siralmas állapotáról számolt be.

A megvizsgált buszok ötödéről, konkrétan 22 százalékáról ugyanis kiderült, hogy alkalmatlanok az utasok szállítására, ezért rögvest bevonták azok műszaki engedélyét. Azonnali javításra a járművek 28 százalékát kötelezték, további 28 százalék esetében pedig úgy döntöttek a főispán által elrendelt vizsgálatot végző szakemberek, hogy a buszokat a BKV-nak egy hónapon belül műszaki szemlére kell vinni.

A vizsgált járműveknek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Sára Botond a siralmas eredmények miatt egy második, ezúttal már a BKV által üzemeltetett összes autóbuszra kiterjedő műszaki vizsgálatot is elrendelt. A hirado.hu úgy tudja, hogy a budapesti közutakon futó kék buszok három forrásból származnak. A legnagyobb részt a BKV tulajdonában lévő járművek teszik ki. Ez közel ezer buszt jelent, ám ebből nem mindegyik vesz részt a forgalomban, hiszen a szervizben lévőket is ide sorolhatjuk. Azonban az aktív szolgálatban lévők száma is eléri a nyolcszázat. A főispán által elrendelt műszaki vizsga ezekre a gépjárművekre terjed ki. A közlekedési vállalatnak nem csak saját tulajdonú buszai vannak, mert a flottájában bérelt járművek is vannak. Továbbá a BKV mellett külső, szerződéses szolgáltató is szállítja a fővárosi utasokat az általuk üzemeltetett menetrendszerű járatokon. E két utóbbi kategóriára úgy tudjuk, a főispáni verdikt nem terjed ki.

A lángba boruló budapesti buszok botránya kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médián keresztül szólalt meg, a felelősséget azonnal a kormányra tolta. Eszerint a BKV „mindennap ellenőrzi a forgalomba induló buszokat, ezeket időről időre a kormányhivatal is átvizsgálja. Mindenki azon dolgozik minden áldott nap, hogy garantáljuk az utazók biztonságát. Van napi vizsgálat, hetente biztonságtechnikai vizsgálat, negyedéves szemle és évente hatósági vizsgálat”. Hozzátette: „Min múlik a buszok folyamatos cseréje? Hát azon, van-e erre pénze a városnak. Hogy buszok vásárlására, bérlésére tudjuk költeni a forrásainkat, vagy elveszi azokat a kormány. Ezen múlik” – írta Karácsony Gergely egy Facebook-posztban.

Az ügyhöz szorosan kapcsolódik, hogy a több tízmilliárdos adósságterhet maga előtt görgető BKV-nak azóta nincs vezetője, hogy Karácsony Gergely májusban menesztette a korrupciógyanús ügybe keveredett Bolla Tibort. De a BKV közlekedésszervező vállalatának, a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) sincs vezetője, miután a korábbi igazgatója, Walter Katalin belebukott a törvénytelen, s ezért gigabírságot kapott busztenderbotrányba, amit csak tetézett az Állami Számvevőszék szerint is szabálytalanul kifizetett tízmilliós prémiumok ügye.

Walter Katalin bukása után derült ki, hogy a Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál nemcsak hogy hosszabb ideig fog tartani, de drágább is lesz, és emiatt a BKK és a kivitelező közötti szerződést módosítani kell. Mindezek után már csak hab a tortán, hogy a kormány által megvásárolt új, alacsony platójú villamosokat nem lehet az eredetileg tervezett útvonalon forgalomba állítani, mert a Városházán elfelejtették kiírni a közbeszerzést a szükséges pályafejlesztésekre.

A kialakult helyzetről Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán fejtette ki a véleményét. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője kijelentette: „Zéró toleranciát mutatunk a városvezetés hanyagságával szemben.” „Ukrán fényjáték helyett Karácsony Gergely inkább a buszokat tartsa karban!” – írta a közösségimédia-felületén olvasható bejegyzésében a kormánypárti frakció vezetője.