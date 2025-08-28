„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak” – reagált Orbán Viktor a Tisza szja-emelési terveire

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált arra, hogy a Tisza Párt alelnöke a párt jelentős személyijövedelemadó-növeléssel kapcsolatos terveivel kapcsolatban, a Mandiner birtokába került felvétel szerint azt mondta: a választások után mindent lehet. A kormányfő szerint most kell észnél lennie a magyar középosztálynak.

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! – figyelmeztetett a miniszterelnök a Facebook-oldalán a Tisza Párt komoly szja-emeléssel kapcsolatos tervezetére reagálva.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

„Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük a választások után mindent lehet. A magyar embereket átverni, na azt nem lehet. Mert nem hagyjuk!”

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon azt mondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adó bevezetésére készülnek, de csak azért nem beszélnek erről nyíltan, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”. A lap szerint a fórumon részt vevő Tisza Párt-tagok 80 százaléka az szja-emelés mellett voksolt.

A Mandiner tudósításában arról írt, hogy Dálnoki Áron megszavaztatta a Tisza Párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Értesüléseik szerint Dálnoki Áron úgy fogalmazott, hogy „csak egy-két héja szavazott az egykulcsos adóra”. Tarr Zoltán a megjelenteknek azt magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.