„Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak” – reagált Orbán Viktor a Tisza szja-emelési terveire

Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! – figyelmeztetett a miniszterelnök a Facebook-oldalán a Tisza Párt komoly szja-emeléssel kapcsolatos tervezetére reagálva.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
„Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük a választások után mindent lehet. A magyar embereket átverni, na azt nem lehet. Mert nem hagyjuk!”
A Mandiner tudósításában arról írt, hogy Dálnoki Áron megszavaztatta a Tisza Párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.
Értesüléseik szerint Dálnoki Áron úgy fogalmazott, hogy „csak egy-két héja szavazott az egykulcsos adóra”. Tarr Zoltán a megjelenteknek azt magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.
„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”
– fogalmazott az EP-képviselő. Magyar Péter pártjának alelnöke a lap birtokába került felvétel szerint az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, hogy a kormánypártok „el tudták hitetni” azt, hogy mindenkinek jobb az egykulcsos adó. Tarr Zoltán ekkor – a felvétel tanúsága szerint Dálnoki Áronra mutatva azt mondta, hogy ennek abszolút az ellenkezője igaz.
A Mandiner a cikkben Tarr Zoltán szavait idézve azt írta: „Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?”
Mire a közönségből érkezett a válasz:
„Nem!”. Erre Tarr azt mondta, „Na, ez az!”, Dálnoki pedig rávágta: „Pontosan”
– írta a Mandiner a birtokukba került felvételekre hivatkozva.
Kapcsolódó tartalom
A Mandiner a cikkben megjegyezte, hogy Tarr Zoltán kérdésfeltevése is félrevezető volt, ugyanis az egykulcsos adó nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit fizet, hiszen a magasabb jövedelműek nominálisan több adót fizetnek egykulcsos adó esetén is.
Mint ismert, egy az Index birtokába jutott és kedden nyilvánosságra került belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi, amely szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő Tisza-kommunikációval.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)