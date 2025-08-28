Lázár János: A Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását

Lázár János építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán reagált csütörtökön a Tisza Párt kiszivárgott szja-emelési terveire.

Lázár János bejegyzésében azt írta, megdöbbentő felvétel terjed a Tisza Párt adóterveiről, és a felvétel valódi, nem mesterséges intelligencia segítségével készítették. A miniszter szerint „Etyek az új Őszöd”, és idézi a felvételt, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, „Magyar Péter jobbkeze” egy etyeki fórumon arról beszélt: „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A miniszter azt írta:

„mindent lehet – a konkrét tervek szerint például megemelni az adókat, amiről most persze nem szabad beszélni, hiszen melyik magyar ember akarna olyan pártra szavazni, amelyik pénzt vesz el tőle és a családjától?”

„Áprilisig tagadni, májustól megcsinálni, ez a Tisza Párt hozzáállása a választókhoz és a választásokhoz” – jegyezte meg.

A miniszter szerint „egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók”.

„Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig”

– írta.

Lázár János szerint „a Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását”, egy újabb Orbán-kormány pedig „a gát, amelyik megvédi a magyar családokat”.

„Vessünk gátat a Tisza-adónak!”

– írta a miniszter bejegyzésében.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)