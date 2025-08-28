Koncz Zsófia igazi tragédiának nevezte a Tisza Párt adóügyi elképzeléseit

„A Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzeléseivel a családok akár több százezer forinttal járnának rosszabbul” – jelentette ki Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, amikor tanszercsomagokat adott át egyszülős családok gyermekeinek. Az államtitkár a kiszivárgott elképzeléseket igazi tragédiának nevezte.

A politikus kiemelte: a nemzeti kormány támogatja a magyar családokat, és a jövőben is ezt fogja tenni. Koncz Zsófia hangsúlyozta: a kormányzat külön figyelmet fordít azon családok támogatására, ahol egy szülő neveli a gyermeket. Jelezte: a gyermektartásdíj, az árvaellátás és a bölcsődei térítési díj terén is érzékelhetett előrelépést az elmúlt években ez a kör.

Hozzátette: a világon egyedülálló adóforradalom indult el Magyarországon ez év közepén a családi adókedvezmény megduplázásával, amelyet az édesanyák személyi jövedelemadó mentességének kiterjesztése követ.

Koncz Zsófia igazi tragédiának nevezte a Tisza Párt napokban kiszivárgott adóügyi elképzeléseit, mondván, az súlyos következményekkel járna minden családra, különösen az egyszülősökre, hiszen a családi adókedvezmény felülvizsgálata jelentős pénzügyi terhet jelentene mindannyiuknak. A többkulcsos adórendszert ismerjük: általában azzal mindenki rosszul jár

– jelentette ki, hozzátéve: a magyar családok a nemzeti kormányra számíthatnak, amely egyértelműen az adócsökkentés mellett áll, míg a többi párt növelné az adókat.

Szeretnénk megvédeni és folytatni azt az adócsökkentési folyamatot, amit elindítottunk – fogalmazott az álamtitkár, aki a kormányzat családtámogatási rendszerének sokrétű voltát emelte ki, megemlítve, hogy

1,2 millió gyermek kapja meg ingyen tankönyveit, 600 ezren pedig ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülnek.

Koncz Zsófia megjegyezte: az előző tanévben 140 milliárd forintot fordított e célra a költségvetés, szemben a 2010-es 30 milliárddal. Kiemelte: a jövő évi költségvetés a GDP öt százalékát fordítja a családok támogatására. Ez a nemzetközi szinten is egyedülálló arány 4802 milliárd forintos ráfordítást jelent az államtitkár tájékoztatása szerint. Jelezte: ez a 2010-es összeg ötszöröse.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)