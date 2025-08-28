Elindult a Drogellenes Digitális Polgári Kör

Horváth László országgyűlési képviselő, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán jelentette be a Drogellenes Digitális Polgári Kör megalakulását. Az új kezdeményezés célja, hogy összefogással és közös felelősségvállalással lépjenek fel a kábítószerek előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése ellen.

„Összefogtunk, mert egyetértünk abban, hogy a kábítószer minden fajtája súlyosan veszélyezteti a jelen biztonságát és a jövő generációit” – áll a felhívásban, amely szerint a kezdeményezők határozott és nyílt kiállást sürgetnek a drogokkal szemben.

A Drogellenes Digitális Polgári Kör alapítói között szakemberek és közéleti szereplők egyaránt megtalálhatók.

A kezdeményezés hangsúlyozza: a drogprobléma olyan társadalmi kihívás, amelynek megoldásában mindenkinek feladata és felelőssége van. Az alapítók ennek szellemében vállalták a közös fellépést.

