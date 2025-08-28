A tények cáfolják az ellenzék propagandáját, csökkentek az Otthon Start program lakásárai – közölte az államtitkár

Bár az ellenzék és propagandájuk 20–40 százalékos áremelkedéssel riogat, a tények újra megcáfolják őket – írta Panyi Miklós Facebook-oldalán. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára többek között ezzel a mondatával is reagált az Ingatlan.com csütörtöki, 3 százalékos lakáshitelt biztosító Otthon Start programról szóló elemzésére, melyben az ingatlanhirdetési portál kiemelte a kormány két hónapja meghirdetett programjának pozitív következményeit.

Mint írtuk, az Ingatlan.com elemzése szerint az elmúlt két hónapban eltérő irányba mozdultak az online adatközlésekben látható lakásárak; a kereslet a jobb állapotú „háromszázalékos” ingatlanok árát lefelé „tereli”, miközben a hitelprogramra nem jogosult lakások ára emelkedik.

A portál megállapította, hogy országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett.

Utóbbi két adatot kiemelése után, az államtitkár felhívta a figyelmet Budapestre és a megyei jogú városokra. „Itt a kép vegyes, mert vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak és vannak olyanok, ahol csökkentek!” – írta, majd két fontos tényezőt részletezett.

Elsősorban hangsúlyozta, hogy aki túláraz, az kiesik a programból, mivel a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat. „Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program – erre a rendelet külön szabályt tartalmaz" – fogalmazott. Az államtitkár rámutatott, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére lakásfejlesztési programok indulnak, és már ezen a héten is tucatnyi fejlesztési igény érkezett, amelyek több mint tízezer lakás megépítésére vonatkoznak. Elmondása szerint jelenleg két, egyenként több mint négyezer lakásos fejlesztés van nemzetgazdasági kiemelési eljárás alatt.