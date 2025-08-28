A tények cáfolják az ellenzék propagandáját, csökkentek az Otthon Start program lakásárai – közölte az államtitkár

Mint írtuk, az Ingatlan.com elemzése szerint az elmúlt két hónapban eltérő irányba mozdultak az online adatközlésekben látható lakásárak; a kereslet a jobb állapotú „háromszázalékos” ingatlanok árát lefelé „tereli”, miközben a hitelprogramra nem jogosult lakások ára emelkedik.
A portál megállapította, hogy országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett.
Utóbbi két adatot kiemelése után, az államtitkár felhívta a figyelmet Budapestre és a megyei jogú városokra. „Itt a kép vegyes, mert vannak olyan települések és kerületek, ahol nőttek az árak és vannak olyanok, ahol csökkentek!” – írta, majd két fontos tényezőt részletezett.
Elsősorban hangsúlyozta, hogy aki túláraz, az kiesik a programból, mivel a bankok nem hitelezik a nem valós piaci árakat.
„Túlárazott ingatlanokra nincs Otthon Start program – erre a rendelet külön szabályt tartalmaz”
– fogalmazott.
Az államtitkár rámutatott, hogy a budapesti és nagyvárosi igények kielégítésére lakásfejlesztési programok indulnak, és már ezen a héten is tucatnyi fejlesztési igény érkezett, amelyek több mint tízezer lakás megépítésére vonatkoznak.
Elmondása szerint jelenleg két, egyenként több mint négyezer lakásos fejlesztés van nemzetgazdasági kiemelési eljárás alatt.
Zárásként emlékeztetett:
„Szeptember elején további nagy bejelentések várhatóak!”
„Lesz kínálat, lesz miből válogatnia az elsőlakás-vásárlóknak! ”– tette hozzá.
Az Otthon Start program szeptember 1-jén, 4 nap múlva indul.
Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára beszédet mond a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kórusának gálakoncertjén a rendőrség Teve utcai központjában 2024. március 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)