Szalai Piroska a Tisza Párt tervéről: Isten ments, hogy ők dönthessenek az adókról

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó élesen bírálta a Tisza Párt gazdasági koncepcióját, amely egy kiszivárgott dokumentum szerint háromsávos személyi jövedelemadót vezetne be, és szűkítené a jelenlegi kedvezményeket. Szalai szerint a tervezet minden foglalkoztatottnak jelentős nettó bércsökkenést hozna.

Ahogyan korábban megírtuk, az Indexhez eljutott a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, amely alapján a párt kormányra kerülése esetén háromsávos szja-rendszert vezetne be. A dokumentum szerint 467 ezer forintig maradna a jelenlegi 15 százalékos kulcs, 467 ezer és 1 millió 250 ezer forint között 22 százalék, afelett pedig 33 százalék lenne az adó. Emellett a kedvezmények „szűkítésével” számolnának, amitől az áfa mértékének minimális csökkentését várják.

Magyar Péter a kiszivárgást követően tagadta, hogy a párt adóemelést tervezne. Ugyanakkor Hollik István szerint a Tisza-vezér ismét lebukott, hiszen kiszivárgott feljegyzések és korábbi nyilatkozatok is ezt támasztják alá.

Szalai Piroska a feljegyzésre reagálva Facebook-bejegyzésben hangsúlyozta:

a tervezet brutális adóemelést jelentene minden foglalkoztatott számára.

Számításai szerint a jövő évben várható 740 ezer forintos bruttó átlagkereset nettója a jelenlegi 15 százalékos kulcs mellett 492 ezer forint lenne, míg a Tisza által tervezett sávokkal csak 469 ezer forint maradna, ami havi szinten 22,7 ezer, éves szinten pedig 271,6 ezer forint veszteséget jelentene az átlagkeresetűeknek.

Konkrét példákat is hozott:

egy szakorvos esetében a havi veszteség 264 ezer forint, egy gépészmérnöknél 54 ezer, egy középiskolai tanárnál 30 ezer, míg egy elemző közgazdásznál 91 ezer forint lenne.

Ha pedig a kedvezmények szűkítését is figyelembe vesszük, a veszteség ennél is nagyobb: egy 25 év alatti fiatal például havi 107,6 ezer, egy gyermeket nevelő, átlagkeresetű fiatal család havi 150 ezer, kétgyermekes család 236 ezer, háromgyermekes család pedig 354 ezer forinttal vihetne haza kevesebbet.

„Jegyezzük meg ezt a tervet! Ezt a Tisza Párt gazdasági kabinetje készítette! Ha csak ilyen kaliberű gazdasági szakértői vannak a pártnak, akkor nagy hiba lenne odaadni nekik a kasszakulcsot!” – fogalmazott Szalai, hozzátéve: „Isten mentsen meg mindannyiunkat, hogy ők dönthessenek az adótörvényekről és a költségvetésről!”

A főtanácsadó Margaret Thatcher szavait idézve zárta sorait: „A szocialistákkal az a baj, hogy előbb-utóbb mindig kifogynak a mások pénzéből.” Szalai szerint ez a helyzet a Tisza Pártra is igaz lehet.

Kiemelt kép: Szalai Piroska (Fotó: MTI/Kovács Tamás)