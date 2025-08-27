Nagy Márton a Tisza Párt szja-emelési tervéről: „Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása”

Facebook-oldalán reagált Magyar Péterék szja-emelési terveire Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

„A napokban újabb dokumentum került napvilágra, amely világosan megmutatja, milyen sötét jövőt képzel el Magyar Péter és a Tisza Párt Magyarország számára” – írta bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, reagálva a Tisza Párt köreiből kedden kiszivárgott, többkulcsos személyi jövedelemadó rendszert szorgalmazó háttéranyagára. Nagy Márton kiemelte, a Tisza Párt tervezete legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná.

„Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása!”

– szögezte le Nagy Márton, majd úgy folytatta: a Tisza Párt új adózási rendszere mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből. Szerinte ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás.

Mondandóját a tárcavezető a következő példákkal szemléltette:

Már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.

Már a bruttó átlagbért keresők (704 400 Ft/hó) esetén is havi 20 ezer forintot, éves szinten 242 ezer forintot vennének ki az emberek zsebéből.

Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer Ft/hó) havi 34 ezer forinttal csökkentenék.

Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer Ft/hó) havi 33 ezer forinttal tennék kevesebbé.

Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2,511 millió Ft/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer forinttal.

A középosztályt kifosztó baloldali kormányok szokásához hűen, Brüsszel bábja tönkretenné az elmúlt évtizedben kiépült családbarát adórendszert, ezzel ellehetetlenítve a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok életét – emelte ki Nagy Márton.

„Mi ez, ha nem megszorítás?! Bármit is hazudnak, ez a régi balliberális módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől”

– figyelmeztetett Nagy Márton. Azt is írta, „a választás világos: vagy adóemelés, megszorítás és elvonás a Tisza Párt tervei alapján a balliberális papírforma szerint, vagy adócsökkentés, családbarát támogatások és bérnövekedés, amit a nemzeti kormány garantál”.

„Ők elveszik, mi megvédjük. Ők megszorítanak, mi adót csökkentünk!”

– írta Nagy Márton.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)